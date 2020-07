म्हणून परवानगी मिळूनही या जिल्ह्यात हॉटेल बंदच

शिर्डी (अहमदनगर) : जिल्ह्यात सर्वाधिक लॉज आणि हॉटेल असलेले शहर, अशी ओळख असलेल्या शिर्डीचे अर्थकारण साईमंदिर बंद असल्याने ठप्प आहे. सर्व काही साईमंदिरावर अवलंबून असल्याने, आधी दुकाने उघडण्याची परवानगी मिळूनही बाजारपेठ कुलूपबंद राहिली. आता महिनाभरासाठी अटी-शर्थींवर लॉज आणि हॉटेल खुली करण्याची परवानगी मिळाली. मात्र, तरीही येथील लॉकडाउन कायम आहे. एवढेच नाही, तर मुंबई, नाशिक, नगर आणि औरंगाबाद येथून शिर्डीकडे येणाऱ्या मार्गालगतची शेकडो हॉटेल साईभक्तांअभावी बंदच आहेत.

शहरातील बाजारपेठेत जवळपास 90 टक्के दुकानांत साईंचे फोटो, मूर्ती व अन्य वस्तू विक्रीसाठी असतात. लॉकडाउनपूर्वी त्यातून रोज मोठी आर्थिक उलाढाल व्हायची. बऱ्याच दुकानमालकांना दिवसाकाठी 5 ते 25 हजार रुपये भाडे मिळायचे, तरीही दुकानदार मोठी कमाई करीत. सरकारने लॉकडाउन शिथिल केला. दुकाने उघडण्यास परवानगी दिली. मात्र, साईमंदिर बंद असल्याने येथील बाजारपेठेचे टाळे काही उघडले नाही.

लॉकडाउनपूर्वी शिर्डीत रोज 40 ते 50 हजार भाविक येत. त्या वेळीही येथील लॉज व्यवसाय अपवाद वगळता फारसा तेजीत नव्हता. कर्ज काढून उभारलेल्या मोठ्या हॉटेलमालकांसमोरचा आर्थिक पेच त्या वेळीही सुटत नव्हता. आता तर भाविक नाहीत, त्यामुळे ही हॉटेल सुरू होणार नाहीत. शिर्डीकडे येणाऱ्या रस्त्यांच्या कडेची हॉटेल आणि ढाबे केवळ शिर्डीतील साईभक्तांमुळे उत्तम चालत. या हॉटेलांमुळे बऱ्याच खेडेगावात नवा रोजगार उपलब्ध झाला. अर्थकारण सुधारण्यास मदत झाली. शिर्डीकडे येणाऱ्या सर्व महामार्गांवर भाविकांची वर्दळ नाही. त्यात जिल्हा बंदीमुळे परवानगी मिळाली, तरी ही हॉटेल बंद आहेत. उघडली तरी व्यवसाय होत नाही, असा अनुभव आहे. हॉटेल व्यवसायिक कमलाकर कोते म्हणाले, भविष्यात साईमंदिर दर्शनासाठी खुले झाले, तरी पहिल्या टप्प्यात रोज केवळ तीन हजार भाविक दर्शन घेऊ शकतील. त्यामुळे रोज लक्षावधी रुपयांची उलाढाल होणाऱ्या फूल, हार, प्रसाद व साईप्रतिमांची विक्री करणाऱ्या बाजारपेठेला साईमंदिर खुले झाले, तरी पूर्वीचे दिवस येण्याची खात्री नाही. हॉटेल व्यावसायिकांच्या अडचणी तर फार मोठ्या आहेत.

