आयुर्वेद महाविद्यालय होणार कोव्हिड सेंटर 

नगर : अहमदनगर शहरातील बुथ हॉस्पिटल हे सेवाभावी वृत्तीसाठी देशभर प्रसिद्ध आहे. कोरोना काळात या हॉस्पिटलने कोव्हिड पॉझेटिव्ह रुग्णांशी भावनिक नाते जोडल्याने हे रुग्ण कोव्हिड निगेटिव्ह झाले. बुथचे हे सामाजिक कार्य कौतुकास्पद आहे. या हॉस्पिटलचे विचार पॉझेटिव्ह असल्याने तेथून बाहेर पडणारे रुग्ण निगेटिव्ह येत आहेत. हाच आदर्श नगरमधील गंगाधर शास्त्री गुणे आयुर्वेद महाविद्यालयाने घ्यावा, असे आवाहन आमदार संग्राम जगताप यांनी केले. अवश्‍य वाचा - महापालिकेने नागरिकांकडून घेतला साडेतीन लाखांचा दंड आयुर्वेद शास्त्र सेवा मंडळाच्या नगरमधील गंगाधर शास्त्री गुणे आयुर्वेद महाविद्यालयात येत्या दोन दिवसांत कोव्हिड सेंटर उघडण्याचा आमदार अरुण जगताप व आमदार संग्राम जगताप यांचा मानस आहे. त्यादृष्टीने आयुर्वेद महाविद्यालयातील सर्व डॉक्‍टर व कर्मचाऱ्यांना घेऊन आमदार संग्राम जगताप यांनी बुथ हॉस्पिटलला भेट दिली तसेच तेथे कोरोना रुग्णांवर करण्यात येणाऱ्या उपचारांची माहिती घेतली. बुथ हॉस्पिटलचे व्यवस्थापक देवदान कळकुंबे यांनी उपस्थितांना बुथ हॉस्पिटल व ते देत असलेल्या सेवांची माहिती दिली. कळकुंबे म्हणाले, बुथ हॉस्पिटलमधील प्रत्येक डॉक्‍टर व कर्मचाऱ्यांनी मनापासून कोव्हिड रुग्णांची सेवा केली. त्यामुळेच येथून निगेटिव्ह होऊन गेलेले रुग्ण पुन्हा कधीच कोरोना पॉझिटिव्ह आढळून आलेले नाहीत. बुथ हॉस्पिटलमधील रुग्ण सेवा हे एक "टीम वर्क' आहे. रुग्ण सेवा देताना संघ भावनेतून काम करा. रुग्णांचा विश्‍वास संपादन करा. त्यामुळे हॉस्पिटलमध्ये अतिदक्षता कक्ष नसतानाही 90 वर्षांपर्यंतचे ज्येष्ठ कोरोना रुग्ण बरे करण्यात यश मिळविता आले. कोरोना काळात 2-3 रुग्णांपासून सेवेला सुरवात केली. आता 125 रुग्ण उपचार घेत आहेत, असे मार्गदर्शन कळकुंबे यांनी केले.

