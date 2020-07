दिलासादायक... कोरोनामुक्तांचा उच्चांक, आज नगरमध्ये तब्बल 126 जणांचा कोरोनावर विजय 

नगर ः शहरासह जिल्ह्यात कोरोना बाधितांच्या संख्येने भलताच वेग घेतला असला, तरी कोरोनावर विजय मिळवणाऱ्यांच्या संख्येतही कमालीची वाढ होताना दिसून येत आहे. आज कोरोनामुक्तांच्या संख्येने उच्चांक गाठला. जिल्ह्यात तब्बल 126 जण कोरोनावर मात मिळवून घरी परतले आहे. ही बाब जिल्हावासियांसाठी दिलासादायक ठरत आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात कोरोनामुक्त झालेल्यांची संख्या 920वर पोचली आहे. हेही वाचा ः असा नेमा ग्रामपंचायतीवर प्रशासक; भाजपचे राज्यपाल, मुख्यमंत्र्यांना निवेदन कोरोनाबाधितांच्या संख्येत दररोज शंभरहून अधिक रुग्णांची भर पडताना दिसत आहे. त्यामुळे नगरकरांची झोप उडाली असून प्रसासनाचीही चिंता वाढली आहे. जिल्ह्यात आजअखेर कोरोनाबाधितांचा आकडा 1439वर पोचला आहे. दुसरीकडे नगरमध्ये कोरोनावर मात करून बरे होण्याचे प्रमाणही अन्य जिल्ह्याच्या तुलनेत अधिक आहे. जिल्ह्यातील आरोग्य यंत्रणेच्या कर्मचाऱ्यांचे यात मोलाचे योगदान आहे. योग्य उपचार व रुग्णांची घेतलेली काळजी ही जमेची बाजू आहे. दोन वर्षांच्या बाळासह 90 वर्षांच्या वृद्धांनीही कोरोनावर मात मिळवून आपणही कोरोनाला हरवू शकतो, हे दाखवून दिले आहे. आज एकाच वेळी 126 जणांना डिस्चार्ज मिळाला. हे प्रमाण यापूर्वीपेक्षा सर्वांधिक आहे. कधी नव्हे, तो आज इतक्‍या मोठ्या संख्येने कोरोना रुग्णांनी मात मिळवली. नगर शहर 79, संगमनेर 17, श्रीगोंदे दहा, राहाता सात, नगर तालुका, पारनेर प्रत्येकी तीन, जामखेड, नेवासे, श्रीरामपूर प्रत्येकी दोन, शेवगाव एक रुग्ण बरा होऊन घरी परतला आहे.



