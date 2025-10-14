अहिल्यानगर हादरलं! 'अपहरणानंतर तरुणीवर सामूहिक अत्याचार'; युवतीला मदतीचा बहाणा करून दुचाकीवर बसवलं, ती रडत हाेती अन्..

अहिल्यानगर: शहरातील एका १८ वर्षीय युवतीला मदतीचा बहाणा करून दुचाकीवर बसवून तिचे अपहरण केल्याची आणि त्यानंतर निर्जनस्थळी नेऊन तिच्यावर तिघांनी सामूहिक अत्याचार केल्याची घटना समोर आली आहे. ही घटना २४ सप्टेंबरच्या मध्यरात्री घडली असून, पीडितेच्या फिर्यादीवरून १२ ऑक्टोबर रोजी कोतवाली पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..MPSC Success Story:'लिंबच्या सुनबाईची कष्टाच्या जाेरावर यशाला गवसणी';'एमपीएससी'त साधली हॅट्रिक, वडिलांचं स्वप्न उतरवलं सत्यात!.पीडित तरुणी २४ सप्टेंबर रोजी रात्री साडेबाराच्या सुमारास माळीवाडा बसस्थानक येथे केडगावला जाण्यासाठी रिक्षाची वाट पहात होती. यावेळी तिच्या ओळखीचे असलेले रेहान शेख व मुज्जमील शेख हे दोघे दुचाकीवरून तेथे आले. त्यांनी ‘आम्ही तुला केडगावला सोडतो’, असे म्हणत तिला जबरदस्तीने दुचाकीवर बसविले. त्या दोघांनी तिचा मोबाईल हिसकावून घेतला आणि तिला जीवे मारण्याची धमकी देत कायनेटिक चौकातून अरणगावच्या दिशेने नेले. केडगाव शिवारातील ५०० बंगला नावाच्या एका अपूर्ण बांधकामाच्या ठिकाणी तिला नेण्यात आले..तेथे आधीपासूनच सरवर बॉस नावाचा तिसरा व्यक्ती हजर होता. या तिघांनी चाकूचा धाक दाखवून पीडितेवर आळीपाळीने अत्याचार केला. दरम्यान, त्याच वेळी रेहान शेख याने पीडितेचे नग्न फोटो काढले आणि ही गोष्ट कोणाला सांगितल्यास फोटो व्हायरल करण्याची धमकी दिली. आमच्यावर अनेक गुन्हे आहेत, आमचे कोणी काही वाकडे करू शकत नाही, अशी धमकीही दिली..UPSC Success Story:'यूपीएससी परिक्षेत डिस्कळच्या दीपालीचा राज्यात डंका';आयएसएस अधिकारीपदी निवड; दोन्ही जुळ्या बहिणींचे सुयश .या प्रकारानंतर पीडितेला मध्यरात्री केडगावमधील सोनेवाडी फाट्यावर सोडून दिले. पोलिसांनी रेहान रऊफ शेख, मुज्जमील शेख (दोघे रा. झेंडीगेट, अहिल्यानगर) आणि सरवर बॉस (पूर्ण नाव माहिती नाही) यांच्याविरूध्द गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.