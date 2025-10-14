अहिल्यानगर

अहिल्यानगर हादरलं! 'अपहरणानंतर तरुणीवर सामूहिक अत्याचार'; युवतीला मदतीचा बहाणा करून दुचाकीवर बसवलं, ती रडत हाेती अन्..

Horrific Incident in Ahilyanagar: तिच्या ओळखीचे असलेले रेहान शेख व मुज्जमील शेख हे दोघे दुचाकीवरून तेथे आले. त्यांनी ‘आम्ही तुला केडगावला सोडतो’, असे म्हणत तिला जबरदस्तीने दुचाकीवर बसविले. त्या दोघांनी तिचा मोबाईल हिसकावून घेतला आणि तिला जीवे मारण्याची धमकी देत कायनेटिक चौकातून अरणगावच्या दिशेने नेले.
Police in Ahilyanagar investigating a case where a young woman was abducted and sexually assaulted, shocking the local community.

सकाळ वृत्तसेवा
अहिल्यानगर: शहरातील एका १८ वर्षीय युवतीला मदतीचा बहाणा करून दुचाकीवर बसवून तिचे अपहरण केल्याची आणि त्यानंतर निर्जनस्थळी नेऊन तिच्यावर तिघांनी सामूहिक अत्याचार केल्याची घटना समोर आली आहे. ही घटना २४ सप्टेंबरच्या मध्यरात्री घडली असून, पीडितेच्या फिर्यादीवरून १२ ऑक्टोबर रोजी कोतवाली पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

