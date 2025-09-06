Balasaheb Thorat: मराठा समाजाला स्वतंत्र न्याय द्यावा: काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते बाळासाहेब थोरात; 'आरक्षणाबाबत सरकारने ठोस भूमिका घ्यावी'

संगमनेर: मराठा समाजाला न्याय मिळवून देणे ही राज्य सरकारची थेट जबाबदारी आहे. मात्र, सरकारने प्रसिद्ध केलेल्या गॅझेटवरून मराठा समाजाला आरक्षण देणे कायदेशीरदृष्ट्या शक्य नाही. मराठा समाजाला न्याय द्यायचा असेल, तर ओबीसींच्या कोट्याला धक्का न लावता स्वतंत्रपणे आरक्षण दिले पाहिजे. मराठा समाजाला आरक्षणाची गरज आहेच, पण हे आरक्षण गॅझेटच्या आधारे देता येणार नाही, असे स्पष्ट मत काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते व माजी मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी संगमनेर येथे व्यक्त केले. .Solapur Airlines: 'मुंबईसाठी दिवसा २ वाजता तर पुण्यासाठी रात्री २ वाजता स्लॉट'; सोलापूरकरांसाठी गैरसोयीच्या स्लॉटमुळे विमानसेवा लांबणीवर.थोरात म्हणाले, सातारा गॅझेटवरून मराठा आरक्षणाचा प्रश्न निकाली लागणार नाही. सरकारने या प्रश्नावर ठोस धोरण राबवून मराठा समाजाच्या अपेक्षा पूर्ण केल्या पाहिजेत. सरकारने दिलेल्या आश्वासनाची तातडीने पूर्तता करणे ही त्यांची जबाबदारी आहे. मराठा समाजाने मोठ्या प्रमाणात आंदोलन केले, त्याचा आदर करून सरकारने योग्य निर्णय घ्यावा. मराठा आरक्षणासाठी गेल्या काही महिन्यांपासून सुरू असलेले आंदोलन चिघळले असते, तर त्याचे गंभीर दुष्परिणाम संपूर्ण महाराष्ट्रावर झाले असते. .हे टाळण्यासाठी जरांगे पाटील यांनी आंदोलन स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला. हा अत्यंत परिपक्व व महत्त्वाचा निर्णय आहे. जरांगे पाटील यांनी महाराष्ट्राची, मुंबईची आणि सर्वसामान्यांची काळजी घेत आंदोलन थांबवले. यामध्ये त्यांची दूरदृष्टी दिसून येते. त्यांच्या या निर्णयामुळे राज्यातील तणाव आणि गोंधळ टळला आहे..मंत्री छगन भुजबळ हे पुरोगामी विचारांचे व्यक्तिमत्त्व आहेत. मात्र, सध्या ते सरकारमध्ये असह्य मानसिकतेने काम करत आहेत, हे दु:खद आहे. भाजपचे एकमेव ध्येय सत्ता मिळवणे आहे. सत्ता मिळवण्यासाठी ते कोणतीही पद्धत वापरायला मागे हटत नाहीत..Solapur Accident: 'माळशिरस येथे कारची दुचाकीला धडक; पाचवर्षीय बालकाचा मृत्यू', जाेराची धडकेत बालक उंच उडून रस्त्यावर पडलं अन्.. .पक्षफोड, निवडणूक आयोगाचा ताबा, धर्माचा राजकारणात वापर, समाजात भेद निर्माण करणे अशा गोष्टी भाजप करत आहे, राज्यातील अनेक योजनांचे लाभार्थी वेळेवर पैसै मिळत नसल्याने त्रस्त आहेत. संजय निराधार योजना, श्रावण बाळ योजना अशा योजनांचे पैसे वेळेवर मिळत नाहीत. राज्यातील ठेकेदार आत्महत्या करत आहेत. हे सरकारचे स्पष्ट अपयश आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.