अहिल्यानगर

Balasaheb Thorat: मराठा समाजाला स्वतंत्र न्याय द्यावा: काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते बाळासाहेब थोरात; 'आरक्षणाबाबत सरकारने ठोस भूमिका घ्यावी'

Balasaheb Thorat Slams Govt: राज्यातील अनेक योजनांचे लाभार्थी वेळेवर पैसै मिळत नसल्याने त्रस्त आहेत. संजय निराधार योजना, श्रावण बाळ योजना अशा योजनांचे पैसे वेळेवर मिळत नाहीत. राज्यातील ठेकेदार आत्महत्या करत आहेत. हे सरकारचे स्पष्ट अपयश आहे.
Balasaheb Thorat
Balasaheb Thoratsakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

संगमनेर: मराठा समाजाला न्याय मिळवून देणे ही राज्य सरकारची थेट जबाबदारी आहे. मात्र, सरकारने प्रसिद्ध केलेल्या गॅझेटवरून मराठा समाजाला आरक्षण देणे कायदेशीरदृष्ट्या शक्य नाही. मराठा समाजाला न्याय द्यायचा असेल, तर ओबीसींच्या कोट्याला धक्का न लावता स्वतंत्रपणे आरक्षण दिले पाहिजे. मराठा समाजाला आरक्षणाची गरज आहेच, पण हे आरक्षण गॅझेटच्या आधारे देता येणार नाही, असे स्पष्ट मत काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते व माजी मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी संगमनेर येथे व्यक्त केले.

Loading content, please wait...
Congress
Ahmednagar
Balasaheb Thorat
Maratha Reservation
Maratha reservation case
district
Government
Maratha reservation protest

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com