Accident News: अहिल्यानगरमध्ये मोठा अपघात! कंटेनरचे ब्रेक फेल झाले, ९ वाहनांना धडक दिली अन्...; भीषण घटना

महाराष्ट्रातील अहिल्यानगर जिल्ह्यात एक मोठा अपघात घडला आहे. शनिवारी रात्री उशिरा एका कंटेनरचे ब्रेक निकामी झाले. यानंतर एक भयानक अपघात समोर आला आहे. यादरम्यान कंटेनरने एकामागून एक सुमारे ९ वाहनांना धडक दिली. सध्या या अपघातात कोणत्याही जीवितहानीबद्दल कोणतीही माहिती नाही. परंतु अनेक वाहनांचे नुकसान झाले आहे. घटनेचे सीसीटीव्ही फुटेज देखील समोर आले आहे. जे पाहून सर्वांना धक्का बसला आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, शनिवारी रात्री उशिरा अहिल्या नगर जिल्ह्यातील नगर संभाजी नगर महामार्गावर एक भीषण अपघात घडला. हरियाणातील क्रमांकाच्या कंटेनरचे ब्रेक निकामी झाले. नंतर तो नऊ वाहनांना धडकला. रात्री ११ वाजताच्या सुमारास एसपी कार्यालयाजवळ ही घटना घडली. कंटेनर संभाजीनगरहून पुण्याकडे जात असताना अचानक त्याचे ब्रेक निकामी झाले. .Akhil Bharatiya Marathi Sahitya Sammelan: पानिपतकार विश्वास पाटील ९९ व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष.त्यामुळे एसपी कार्यालयाजवळ रस्त्याच्या कडेला असलेल्या एका हॉटेलच्या बाहेर उभ्या असलेल्या वाहनांना तो धडकला. ही वाहने हॉटेलमध्ये जेवायला गेलेल्या लोकांची होती. लोक हॉटेलमध्येच होते. त्यामुळे मोठी दुर्घटना टळली. अन्यथा मोठी जीवितहानी झाली असती. मात्र, या काळात अनेक वाहनांचे मोठे नुकसान झाले आहे. अपघातानंतरचे सीसीटीव्ही फुटेज समोर आले आहे. जे पाहून गोंधळ उडतो. .Sanjay Raut: अजित पवारांवर टीका करताना संजय राऊतांची जीभ घसरली... नको ते बोलले... थेट पाकिस्तानशी उल्लेख.अचानक घडलेल्या या घटनेमुळे महामार्गावर काही काळ वाहतूक कोंडी झाली. यानंतर पोलिसांना घटनेची माहिती देण्यात आली. पोलिसांनी घटनास्थळी पोहोचून महामार्गावरील कोंडी दूर केली. त्यानंतर परिस्थिती सामान्य झाली. या अपघातात कोणीही जखमी झाले नाही. परंतु सुमारे 9 वाहनांचे मोठे नुकसान झाले. सुरुवातीला असे आढळून आले की, कंटेनरचे ब्रेक निकामी झाले होते. यामुळे चालकाला कंटेनरवर नियंत्रण ठेवता आले नाही आणि तो वाहनांशी धडकत राहिला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.