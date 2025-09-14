अहिल्यानगर

Accident News: अहिल्यानगरमध्ये मोठा अपघात! कंटेनरचे ब्रेक फेल झाले, ९ वाहनांना धडक दिली अन्...; भीषण घटना

Ahilyanagar Accident: अहिल्यानगरमध्ये मोठा अपघात झाल्याचे समोर आले आहे. कंटेनरचे ब्रेक फेल झाल्याने नियंत्रण सुटले. यानंतर चालकाने ९ गाड्यांना धडक दिली आहे. यामुळे खळबळ उडाली आहे.
Ahilyanagar Accident

Ahilyanagar Accident

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

महाराष्ट्रातील अहिल्यानगर जिल्ह्यात एक मोठा अपघात घडला आहे. शनिवारी रात्री उशिरा एका कंटेनरचे ब्रेक निकामी झाले. यानंतर एक भयानक अपघात समोर आला आहे. यादरम्यान कंटेनरने एकामागून एक सुमारे ९ वाहनांना धडक दिली. सध्या या अपघातात कोणत्याही जीवितहानीबद्दल कोणतीही माहिती नाही. परंतु अनेक वाहनांचे नुकसान झाले आहे. घटनेचे सीसीटीव्ही फुटेज देखील समोर आले आहे. जे पाहून सर्वांना धक्का बसला आहे.

