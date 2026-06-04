अहिल्यानगर

Rahuri Murder Case: राहुरी कृषी विद्यापीठातील कंत्राटी मजुराचा निर्घृण खून; धारदार शस्त्राने सपासप वार, कामावर गेलेला तरुण परतलाच नाही

27-year-old laborer found dead after brutal attack in Rahuri: कृषी विद्यापीठ परिसरात कंत्राटी मजुराचा निर्घृण खून; १० ते १५ वारांमुळे परिसरात भीतीचे वातावरण, पोलिसांचा सर्वदृष्ट्या तपास सुरू
Went to Work, Never Returned: Contract Employee Murdered in Rahuri

Went to Work, Never Returned: Contract Employee Murdered in Rahuri

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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राहुरी : राहुरी कृषी विद्यापीठातील कंत्राटी मजूर असलेल्या २७ वर्षीय तरुणाची धारदार शस्त्राने वार करून खून करण्यात आला. ही घटना गोटुंबे आखाडा परिसरात उघडकीस आली. सोमवारी (ता.२) रात्री हा प्रकार घडला. श्रीकांत पोपट दोंदे (वय २७, रा. गोटुंबे आखाडा, ता. राहुरी) असे मृताचे नाव आहे.

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