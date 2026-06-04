Rahuri Murder Case: राहुरी कृषी विद्यापीठातील कंत्राटी मजुराचा निर्घृण खून; धारदार शस्त्राने सपासप वार, कामावर गेलेला तरुण परतलाच नाही

राहुरी : राहुरी कृषी विद्यापीठातील कंत्राटी मजूर असलेल्या २७ वर्षीय तरुणाची धारदार शस्त्राने वार करून खून करण्यात आला. ही घटना गोटुंबे आखाडा परिसरात उघडकीस आली. सोमवारी (ता.२) रात्री हा प्रकार घडला. श्रीकांत पोपट दोंदे (वय २७, रा. गोटुंबे आखाडा, ता. राहुरी) असे मृताचे नाव आहे. .Cycling Story: ६० वर्षांपासून रोज सायकल चालवणारे पांडुरंग शिर्के; सहा वेळा सायकलवरून पंढरपूर वारी, आजही विनाऔषध तंदुरुस्त.दोंदे विद्यापीठाच्या कापूस सुधार प्रकल्पाच्या प्रक्षेत्रावरील कार्यालयात ठेकेदाराकडे कंत्राटी मजूर म्हणून कार्यरत होते. सोमवारी सायंकाळी नेहमीप्रमाणे ते कामावर गेले होते. त्याच ठिकाणी कार्यरत कंत्राटी मजूर बंडू बर्डे रात्री साडेनऊ वाजता ड्युटीवर गेले होते. श्रीकांत नेहमीच्या ठिकाणी दिसून आले नाही. परिसरात शोध घेतला असता कार्यालयाच्या मागील बाजूस ते रक्ताच्या थारोळ्यात पडलेल्या अवस्थेत आढळून आले. याबाबतची माहिती विद्यापीठाचे सुरक्षा अधिकारी गोरक्षनाथ शेटे यांना देण्यात आली..यानंतर राहुरी पोलिसांना कळविण्यात आले. माहिती मिळताच श्रीरामपूरचे उपविभागीय पोलिस अधिकारी जयदत्त भवर, पोलिस निरीक्षक संजय ठेंगे, स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलिस निरीक्षक किरणकुमार कबाडी यांच्यासह पोलिस, श्वान पथक व न्यायवैद्यक पथक घटनास्थळी दाखल झाले. त्यांनी घटनास्थळाची पाहणी करून तपास सुरू केला. अज्ञात व्यक्तीने धारदार शस्त्राने श्रीकांत दोंदे यांच्यावर १० ते १५ वार करून हत्या केल्याची शक्यता पोलिसांनी व्यक्त केली..Success Story: अंगणवाडी सेविकेच्या तिन्ही मुलांची सरकारी सेवेत भरारी; एक मंत्रालयात, दोघे मुंबई पोलिसांत, शेतकरी कुटुंबाची प्रेरणादायी यशोगाथा.तपासासाठी दोन संशयितांना ताब्यात घेतल्याची माहिती समोर आली. मंगळवारी (ता.३) सकाळी मृताच्या नातेवाइकांनी राहुरी पोलिस ठाण्यात येऊन गुन्ह्यातील सर्व आरोपींना तातडीने अटक करून कठोर शिक्षा देण्याची मागणी केली. या मागील कारण अद्याप स्पष्ट झाले नाही. पोलिस सर्व बाजूने तपास करीत आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.