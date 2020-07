नव्या वह्या-पुस्तकांचा गंध दुकानातच विरला.. शालेय साहित्य विक्रेते अस्वस्थ 

श्रीरामपूर : दरवर्षी शाळा सुरू झाल्या, की शालेय साहित्य खरेदीची लगबग सुरू होते. परंतु, यंदा कोरोनामुळे शाळा-महाविद्यालये सुरू होण्याबाबत संभ्रम आहे. त्यामुळे शालेय साहित्य खरेदीही थंडावली आहे. हेही वाचा : इंदोरीकर महाराज हाजीर हो... कोरोनाच्या कहरात शाळा सुरू करणे आणि विद्यार्थ्यांकडे लक्ष देणे अवघड झाले आहे. सध्या काही शाळांनी विद्यार्थ्यांसाठी पाठ्यपुस्तकांचे वाटप केले आहे. शहरी विद्यार्थ्यांनी खासगी शिकवणीच्या आधारे धडे गिरविण्यास सुरवात केली आहे. ग्रामीण भागातील विद्यार्थी आपल्या पालकांना शेतीकामात मदत करीत आहेत. कोरोनामुळे अद्याप शाळा सुरू झाल्या नसल्याने, त्याचा फटका शालेय साहित्य खरेदीलाही बसला आहे. गरजेपुरते साहित्य खरेदी करून यंदा घरीच अभ्यास करण्यावर अनेक विद्यार्थ्यांनी भर दिला आहे. शाळा सुरू होण्याबाबत अनिश्‍चितता दरवर्षी शाळा सुरू झाल्यानंतर बाजारात सर्वत्र शालेय साहित्य खरेदी सुरू होते. वह्या-पुस्तके, रजिस्टर, दप्तरे, शालेय गणवेश, बूट, रेनकोट, छत्र्या अशा वस्तूंनी बाजार भरून जातो. खरेदीसाठी विद्यार्थी-पालकांची लगबग सुरू असते. त्यासाठी पालकांना पैशाची जुळवाजुळव करावी लागते. शालेय वस्तू विक्रीतून व्यापारी वर्गालाही चांगला व्यवसाय मिळतो. परंतु, यंदा कोरोनाच्या कहरात प्रारंभी शाळा बंद झाल्या. त्यानंतर परीक्षेलाही फाटा देण्यात आला. आता पुन्हा शाळा कधी सुरू होणार, हे निश्‍चित नाही. त्यामुळे पालकांनी शालेय साहित्य खरेदीकडे पाठ फिरवल्याचे चित्र आहे. विद्यार्थी-पालकांची पाठ शाळा सुरू झाल्या, की दरवर्षी विद्यार्थी आपल्या पसंतीचे दप्तरे, छत्री, रेनकोट, कंपास बॉक्‍स खरेदी करतात. परंतु यंदा पेन, पेन्सिल व शाळेतून मिळालेल्या पुस्तकांच्या जोडीला मोजकेच रजिस्टर खरेदी करीत आहेत. शाळा सुरू झाल्यानंतर गरजेनुसार खरेदी करणार असल्याचे सांगितले जाते. यंदा दुकाने शालेय साहित्यांनी भरलेली असली, तरी विद्यार्थी व पालकांनी त्याकडे पाठ फिरवली आहे. दुकानात साहित्य आहे, परंतु कोरोनामुळे ग्राहक खरेदीसाठी येत नसल्याची खंत व्यावसायिकांनी व्यक्त केली. कोरोनामुळे मोठा फटका कोरोनामुळे ग्राहक यंदा गरजेपुरते साहित्य खरेदी करीत आहेत. त्यात अनेक जण जुने पाठ्यपुस्तके घेत आहेत. दरवर्षी शाळा सुरू झाल्यानंतर दुकानात पाय ठेवण्यासाठी जागा नसते. कोरोनामुळे यंदा शाळा बंद असल्याने शालेय साहित्य खरेदी थंडावली आहे. ग्रामीण भागात अद्याप ऑनलाईन शिक्षणाची पुरेशी व्यवस्था नाही. त्यामुळे छोटे व्यावसायिक मोजकीच खरेदी करीत आहेत. कोरोनामुळे यंदा मोठा फटका बसला.

- रमेश गुंदेजा, शालेय साहित्य विक्रेते, श्रीरामपूर

Web Title: Corona also affects the purchase of school material