नगरमध्ये कोरोनाचे संकट अधिक गडद...आणखी 54 नव्या रुग्णांची भर 

नगर : जिल्ह्यात कोरोनाची रुग्णसंख्या झपाट्याने वाढत असल्याने संकट अधिक गडद झाले आहे. आज आणखी 54 जणांना बाधा झाली असून 132 व्यक्तींचे अहवाल निगेटिव्ह आले आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील कोरोनाबाधितांची रुग्णसंख्या 1493वर पोचली आहे. हेही वाचा ः मंत्री शंकरराव गडाख क्वारंटाईन, पत्नी सुनीताताईंना कोरोनाची बाधा...समर्थकांकडून प्रकृती स्वास्थ्यासाठी प्रार्थना शहरासह जिल्ह्यात कोरोनाच्या रुग्णसंख्येने गेल्या काही दिवसांपासून शंभरी पार करायला सुरवात केली. उपाययोजनांच्या अंमलबजावणीचे आवाहनही फेल होताना दिसत आहे. परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून नागरिकांनी अधिक दक्षता घेण्याची गरज आहे. अन्यथा परिस्थिती अधिक धोकादायक होण्याची शक्‍यता तज्ज्ञांकडून वर्तवली जात आहे. आज सकाळी प्राप्त झालेल्या अहवालानुसार नगर शहरात दहा रुग्णांची भर पडली. त्यात मार्केट यार्ड तीन, नालेगाव, केडगाव, भिस्तबाग चौक, सुडके मळा, रेल्वे स्टेशन, रंगार गल्ली, बागडपट्टी येथील प्रत्येकी एकाचा समावेश आहे. याशिवाय श्रीरामपूर शहर दोन, बेलापूर, शिरसगाव प्रत्येकी एक बाधित आढळला आहे. कर्जत शहर, माही जळगाव प्रत्येकी एक, अकोले शहर तीन, लहीत येथे एकाला कोरोनाचा संसर्ग झाला आहे. जामखेड तालुक्‍यातील सोनेगाव, साकत येथे प्रत्येकी एक, तर

नगर तालुक्‍यातील निंबळक, घोसपुरी, निमगाव घाणा येथे प्रत्येकी एक पॉझिटिव्ह आढळला. तसेच पाथर्डी एक, शेवगाव शहर पाच, मुंगी पाच, नेवासे तालुक्‍यातील सोनई तीन, पारनेर तालुक्‍यातील लोणी मावळा तीन, पिंपळगाव रोठा दोन, कर्जुले हर्या, कुंभारवाडी, वडनेर बुद्रूक, खडकवाडी येथे प्रत्येकी एकाला बाधा झाली. याशिवाय संगमनेर तालुक्‍यातील गुंजाळवाडी तीन, कुरण येथे तिघे पॉझिटिव्ह आढळले आहे. सध्या 540 रुग्णांवर उपचार सुरू आहे.

