कोरोनाने नगर शहराच्या मध्यवस्तीला घेरले, रिक्षावाल्याला लागण...संगमनेरमधील बाधिताची पत्नीही पॉझिटिव्ह

नगर - कोरोना नगरकरांची पाठ सोडायला तयार नाही. कोरोनामुक्त झालेले नगर शहरातही पुन्हा पाय रोवतो आहे. मध्य वस्तीतील जुना मंगळवार बाजारातील एका रिक्षाचालकाने त्याची लागण झाली आहे. मध्यवस्थीत कोरोनाने ठाण मांडल्याने नगरकर धास्तावले आहेत. संगमनेरच्या बाधित रूग्णाच्या पत्नीलाही लागण झाल्याचे काल अहवालातून पुढे आले. जिल्हा रुग्णालयाने पुण्याच्या लष्करी वैद्यकीय महाविद्यालयाकडे पाठविलेल्या ४८ पैकी ४५ व्यक्तींचे अहवाल निगेटिव्ह आले. संगमनेर शहरातील रहमत नगर येथील बाधीत व्यक्तीची पत्नी आणि नगर शहरातील जुना मंगळवार बाजार येथील एक रिक्षाचालक यांना कोरोनाची लागण झाल्याचे स्पष्ट झाले. या शिवाय नगर शहरातील सुभेदार गल्ली येथील कोरोना बाधीत वृद्ध महिलेचा १० दिवसानंतरचा अहवालही पुन्हा पॉझिटिव्ह आला आहे. यामुळे जिल्ह्यातील बाधीत व्यक्तीची संख्या आता ६८ झाली आहे, अशी माहिती जिल्हा आरोग्य यंत्रणेने दिली. हेही वाचा - गाव सोडून गेलेले ते कोट्यधीश कुटुंब परतलं पण... बुधवारी रात्री उशिरा ४८ अहवाल जिल्हा रुग्णालयाकडे प्राप्त झाले. काल संगमनेर येथील एक व्यक्त बाधीत आढळून आला होता. त्याच्या निकट संपर्कातील व्यक्तींचे घशातील स्त्राव नमुने तपासणीसाठी पाठविण्यात आले होते. त्यात, या व्यक्तीची पत्नी बाधित झाल्याचे आढळून आले. याशिवाय, नगर शहरातील एका रिक्षाचालकाला कोरोनाची लागण झाली आहे. सर्दी आणि खोकल्याचा त्रास होऊ लागल्याने त्याला दोन दिवसापूर्वी जिल्हा सामान्य रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. त्याचा घशातील स्त्राव तपासणीसाठी पाठविण्यात आला होता. हा व्यक्तीही बाधीत आढळून आला.

काही दिवसापूर्वी सुभेदार गल्ली येथील वृद्ध महिला बाधीत आढळून आली होती. या महिलेचा १० दिवसांनंतर आज आलेला अहवालही पॉझिटिव आला आहे. उर्वरित सर्व व्यक्तींचे अहवाल निगेटिव्ह आले आहेत.



