औरंगाबादचा कोरोना पॉझिटिव्ह दारूसाठी नेवाशात,चौघे उचलले

नगर ः औरंगाबाद रेड झोनमध्ये असल्यामुळे तेथील सर्व दारू दुकाने बंद आहेत. त्यामुळे अनेक जण नेवाशात येऊन दारू घेऊन जात आहेत. दारू घेऊन गेलेल्या एकाचा कोरोना तपासणी अहवाल पॉझिटिव्ह आल्याने नेवाशातील चौघांना आरोग्य विभागाने तपासणीसाठी जिल्हा रुग्णालयात दाखल केले आहे. कोरोनाबाधितांची संख्या औरंगाबादमध्ये वाढत आहे. त्यामुळे तेथील सर्वच भागांत रेड झोन असल्यामुळे दारूसह सर्वच दुकाने बंद आहेत. मात्र, नगर जिल्ह्यात दारूची दुकाने खुली झाल्याने औरंगाबादमधील अनेक जण नगर हद्दीत येऊन दारू घेऊन जात आहेत. हेही वाचा - कलेक्शनवरून पोलिसांतच रट्टारट्टी औरंगाबाद जिल्ह्यातील दोन तरुणांनी नेवाशातून दारू नेली होती. त्यांतील एकाला कोरोनाची लागण झाल्याची माहिती सूत्रांकडून आरोग्य विभागाला समजली. त्यामुळे खबरदारीचा उपाय म्हणून दारूविक्री करणाऱ्यासह चौघांना काल (शुक्रवारी) आरोग्य यंत्रणेने जिल्हा रुग्णालयात तपासणीसाठी पाठविले.

