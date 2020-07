बापरे! पाथर्डी तालुक्यात कोरोनाबाधित रुग्णांची शंभरी पार; १८ जण कोरोनामुक्त

पाथर्डी ( अहमदनगर ) : तालुक्याने कोरोनाची शंभरी पार केली असुन रविवारपर्यंत ११८ जणांना कोरोनाची लागण झाली आहे . त्यापैंकी १८ जण कोरोनामुक्त झाले आहेत . कोरोनाची संख्या वाढल्याने शहरात नागरीकामधे भितीचे वातावरण पसरले आहे . लॉकडाऊनच्या काळातही रस्त्यावरील गर्दी कमी होताना दिसत नाही . पाथर्डीच्या उपजिल्हा रुग्णालयातील कोवीड सेंटरमधे ९८ जण तर दोघांवर नगरच्या जिल्हा शासकीय रुग्णालयात उपचार सुरु आहेत . पाथर्डी शहरात ७१ जणांना कोरोनाची बाधा झाली आहे . रोज शहरात २० ते २५ जण कोरोनाबाधीत झाल्याची आकडेवारी समोर येत आहे . अहमदनगर जिल्ह्यातील बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा प्रांतअधिकारी देवदत्त केकाण , उपविभागीय पोलिस अधिकारी मंदार जवळे , तहसिलदार नामदेव पाटील , जिल्हा रु्गणालयाचे वैद्यकीय अधिक्षक डॉ . अशोक कराळे , तालुका आरोग्य अधिकारी डॉ . भगवान दराडे , पोलिस निरीक्षक रमेश रत्नपारखी व आरोग्य , पालिका , महसुल व पोलिस विभागाचे सर्व अधिकारी कर्मचारी हे कोरोनाचा प्रसार रोखण्यासाठीच्या उपाययोजना करीत आहेत . रात्रदिवस काम करुन ही मंडळी कोरोनाशी लढत आहे . आतापर्यंत पाथर्डी तालुक्यातील ३०० जणांचे स्वॉब घेण्यात आले आहेत . त्यापैंकी ११८ जणांना कोरोनाची बाधा झाल्याचे अहवाल मिळाले आहेत . १८२ जणांचे अहवाल निगेटीव्ह आले आहेत . आरोग्य विभाग उपचाराबरोबरच कोवीडची साखळी तोडण्यासाठी शहरात रोज आरोग्य सर्वक्षण करीत आहे . नागरीक आजारी असल्याची व बाहेर गावातुन येणाऱ्या - जाणाऱ्यांची माहीती देण्यात टाळाटाळ करीत आहेत . शेजारच्या घरात मुंबई , पुणे व औरंगाबाद येथुन कोण आलय याची माहीत प्रशासनाला दिली जात नाही . कोण बाहेरगावाला जाउन आलाय याचीही माहीती लपविली जाते . स्त्रावाची चाचणी करण्यासाठी येथील श्रीतिलोक जैन विद्यालयात सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे . रविवारी ३६ जाणांच्या स्त्रावाची तपासणी करण्यात आली . त्यात शहरातील आठजण व ग्रामिण भागातील चारजण बाधीत असल्याचे समजले . तहसीलदार नामदेव पाटील म्हणाले , शहरात लॉकडाऊनच्या काळात विनाकारण नागरीकांनी बाहेर पडु नये . बाहेर गावातुन विनापरवाना आलेल्या नागरीकावर गुन्हे दाखल करण्यात येतील . नियम पाळुन प्रशासनाला सहकार्य करावा ही कोरोनाच्या विरोधातील सांघीक लढाई जिंकण्यासाठी मदत कारा . संपादन : अशोक मुरुमकर

