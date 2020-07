नगरमध्ये कोरोनाला भलताच वेग...आणखी 70 रुग्णांची भर 

नगर : जिल्ह्यात काही केल्या कोरोना थांबण्याचे नाव घेत नाही. उपाययोजनांची अंमलबजावणी असू, की सुरक्षित राहण्याचे आवाहन कोरोना व्हायरस कशालाही जुमानत नसल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे कोरोना मीटरही भलत्याच वेगाने फिरू लागले आहे. आज आणखी 70 रुग्णांची भर पडली. त्यामुळे रुग्णसंख्या 2262वर पोचली आहे. हेही वाचा ः सरकारने रॉकेल बंद केले...डिझेल, पेट्रोलही मिळेना जिल्हा रुग्णालयात आज दुुपारी प्राप्त झालेल्या अहवालानुसार संगमनेर 24, नगर तालुका 23, नगर शहर 13, श्रीगोंदे पाच, श्रीरामपूर तीन, पारनेर, राहुरी प्रत्येकी एक रुग्णांचा समावेश आहे. गेल्या काही दिवसांपासून कोरोना मीटर शंभरी पार करीत आहे. त्यामुळे नागरिकांची झोप उडाली आहे, तर प्रशासनाची चिंता वाढली आहे. कोरोनाचे संकट दिवसेंदिवस अधिक गडद होत चालले आहे. परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन नागरिकांनी अधिक दक्ष राहण्याची गरज आहे. सध्या 925 जणांवर उपचार सुरू आहे. जिल्ह्यात आतापर्यंत कोरोनाच्या बळींचा आकडा 46वर पोचला आहे. आणखी 58 जण डिस्चार्ज

कोरोनाची रुग्णसंख्या झपाट्याने वाढत असली, तरी कोरोनामुक्तांची संख्येलाही वेग आला आहे. कोरोनामुक्त रुग्णांच्या संख्या आजअखेर 1291 घरात पोचली आहे. आज जिल्ह्यातील तब्बल 58 रुग्णांनी कोरोनावर मात केली. त्यांना रुग्णालयातून डिस्चार्ज देण्यात आला.

यात संगमनेर 16, पाथर्डी 14, नगर तालुका, श्रीगोंदे प्रत्येकी सहा, नगर शहर, भिंगार प्रत्येकी पाच, जामखेड तीन, श्रीरामपूर दोन, राहाता तालुक्‍यातील एकाचा समावेश आहे.

Web Title: Corona speeds up in the city ... 70 more patients