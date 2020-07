कोरोनाने संगमनेरात घेतला सतरावा बळी

संगमनेर ः संगमनेरात कोरोनाचा कहर सुरुच अाहे. सोमवारी रात्री रॅपिड अँटीजेन प्रणालीद्वारा चोवीस जणांचा कोविड अहवाल पॉझिटिव्ह आला होता. त्यानंतर मध्यरात्रीच्या सुमारास शहरातील गजबजलेला रहिवाशी परिसर असलेल्या विद्यानगरमधील एका 48 वर्षीय व्यक्तीचा कोविडच्या संक्रमणातून नगरच्या जिल्हा रुग्णालयात मृत्यु झाल्याचे वृत्त संगमनेरात धडकले. यामुळे संगमनेरातील कोरोना बळींची संख्या 17 झाली आहे. हेही वाचा - काळजावर दगड ठेवून प्रशासकाबाबत निर्णय घेतला या रुग्णाला मोठ्या प्रमाणात कोविड प्रादुर्भाव झाल्याने, प्रकृती अस्वस्थ्यानंतर त्याला घुलेवाडीच्या ग्रामीण रुग्णालयामार्फत नगरच्या जिल्हा रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल केले होते. तेथे रविवारपासून त्याच्यावर उपचार सुरु होते. मात्र कोविडच्या संक्रमणाला मोठा काळ उलटल्याने व वेळीच त्याने योग्य उपचार न घेतल्याने त्याच्याकडून उपचारांना प्रतिसाद मिळाला नाही, त्यातच सोमवारी मध्यरात्रीच्या सुमारास त्याचा मृत्यु झाला. हा तरुण वाहनांच्या दुरुस्तीचे काम करीत होता. आपल्या व्यवसायातून त्याने समाजातील सर्वस्तरात संपर्क निर्माण केला होता, अशा होतकरु युवकाचा कोविडने बळी गेल्याने अनेकांनी हळहळ व्यक्त केली आहे. या तरुणावर जिल्हा यंत्रणेमार्फत नगरमध्ये अंत्यसंस्कार करण्यात आले आहेत. संपादन - अशोक निंबाळकर



Web Title: Corona took the seventeenth victim at Sangamnera