नगरमध्ये कोरोनाने आवळला फास...पॉझिटिव्ह रुग्णांचा आकडा पावणे पाचशेवर 

नगरः नगरमध्ये कोरोनाने चांगलाच फास आवळला आहे. आज आणखी दहा रुग्णांची भर पडली आहे. त्यात नगर शहर सात, अकोले दोन, संगमनेर एकाचा समावेश आहे. त्यामुळे जिल्हावासियांची चिंता वाढली असून प्रशासनाचीही डोकेदुखी वाढली आहे. खबदारीच्या उपाययोजनांची काटेकोर अंमलबजावणी न केल्यास नगरमध्ये आणखी वेगाने कोरोनाचा फैलाव होण्याची शक्‍यता तज्ज्ञांनी वर्तवली आहे. हेही वाचा ः खंडणीच्या गुन्ह्यात दिगंबर गेंट्याल अटक शहरासह जिल्ह्यात झपाट्याने कोरोनाचा प्रसार वाढत आहे. परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात ठेवून नागरिकांनी खबरदारीच्या उपाययोजनांचे पालन करणे आवश्‍यक असताना नागरिक बेपर्वाईने वागत असल्याचे दिसत आहे. मास्क न लावणे, रस्त्यावर थुंकण्याचे प्रकार सर्रास दिसत आहे, अशा महाभागांना सुमारे आतापर्यंत प्रशासनाने चौदा लाखांचा दंडही ठोठावला आहे. आज प्राप्त झालेल्या अहवलानुसार नगर शहरातील सिद्धार्थ नगर येथील 30 वर्षांचा पुरुष, सुडकेमळा 50 वर्षांची महिला, पद्मानगर (पाइपलाइन) येथील 57 व 25 वर्षांची महिला, 60 वर्षांचा पुरुष, 11 वर्षाचा मुलगा आणि 30 वर्षाचा युवक बाधित आढळून आला आहे. यापूर्वीच्या बाधित व्यक्तीच्या संपर्कातील हे सर्व रुग्ण आहेत.

याशिवाय ब्राह्मणवाडा (अकोले) येथील 26 वर्षांचा युवक व 17 वर्षांची युवती बाधित आढळून आली आहे. हे दोघे रुग्ण मुंबईहून प्रवास करून आले होते. तसेच कुरण (संगमनेर) येथील 35 वर्षांचा युवकाला कोरोनाचा संसर्ग झाला असून हा रुग्ण यापूर्वीच्या बाधित व्यक्तीच्या संपर्कातील आहे. जिल्ह्यात सध्या 150 जणांवर उपचार सुरू आहे. कोरोना बाधितांची एकूण संख्या 475 झाली आहे, तर कोरोनामुक्त झालेल्यांची संख्या 311 झाली आहे. आज आणखी 29 जणांचे अहवाल निगेटिव्ह आले आहे. 90 वर्षांच्या आजीबाईंची कोरोनावर मात

जिल्ह्यात 90 वर्षांच्या आजीबाईंसह चार रुग्णांनी कोरोनावर मात मिळवली. यात नगर तीन, श्रीरामपूर येथील एका रुग्णाचा समावेश आहे. कोरोनामुक्त झालेल्यांची संख्या आता 311 झाली आहे.

