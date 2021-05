नगरमध्ये लसीकरणाचा वेग कासवछाप! सव्वासहा लाख लोकांनाच डोस

By

नगर ः जिल्ह्यात आजअखेरपर्यंत सव्वासहा लाख जणांचे कोरोना प्रतिबंधात्मक लसीकरण करण्यात आलेले आहे, अशी माहिती आरोग्य विभागातर्फे देण्यात आली. जिल्ह्यातील लोकसंख्या पाहता हा आकडा नगण्य आहे.(Corona vaccination of six lakh people in Nagar district)

जिल्ह्यात 16 जानेवारीपासून कोरोना प्रतिबंधात्मक लसीकरण मोहीम सुरू करण्यात आलेली आहे. यामध्ये सुरवातीला फ्रंटलाइ वर्कर यांचे लसीकरण करण्यात आले आहे. त्यानंतर दुसऱ्या टप्प्यात 45 वर्षांपुढील नागरिकांचे लसीकरण करण्यात आले. तिसऱ्या टप्प्यात 18 ते 44 वयोगटातील लसीकरणाचा टप्पा सुरू करण्यात आलेला होता; मात्र लसींचा तुटवडा जाणवू लागल्याने हे लसीकरण सध्या थांबवावा लागला.

जिल्ह्यात आतापर्यंत आरोग्य कर्मचारी, महसूल, पोलिस, पंचायतराज, गृह व शहरी कामकाज, रेल्वे सुरक्षा दल, ज्येष्ठ नागरिक, अशा एकूण पाच लाख 62 हजार 249 जणांनी लसीकरणासाठी नोंदणी केली होती. त्यांतील चार लाख 82 हजार 39 जणांना लसीचा पहिला डोस देण्यात आलेला आहे. एक लाख 34 हजार 221 जणांना लसीचा दुसरा डोस देण्यात आलेला आहे. आतापर्यंत जिल्ह्यात पहिला व दुसरा डोस एकूण सहा लाख 15 हजार 260 जणांना देण्यात आलेला आहे.

जिल्ह्यात सध्या लसींचा तुटवडा जाणवू लागलेला आहे. त्यामुळे अनेक ठिकाणी लसीकरण थांबविण्यात आलेले आहे. मात्र, लस घेण्यासाठी नागरिकांची रीघ लसीकरण केंद्रांवर रोज लागत आहे.

लसीकरणाच्या पहिल्या डोसची टक्केवारी 85.73, तर दुसऱ्या लसीकरणाच्या डोसची टक्केवारी 23.87 आहे.

दुसऱ्यासाठी पहिला डोस थांबविला

जिल्ह्यात पहिला डोस घेतलेल्या अनेक जणांना दुसरा डोस देणे बाकी आहे. त्यामुळे आरोग्य विभागाने पहिल्या डोसची प्रक्रिया थांबवून आता दुसरा डोस देण्याची प्रक्रिया हाती घेतलेली आहे. अनेक केंद्रांवर सध्या दुसराच डोस दिला जात आहे.(Corona vaccination of six lakh people in Nagar district)