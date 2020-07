कोरोनाची रुग्णसंख्या साडेसातशेच्या घरात...नगरमध्ये आणखी 21 जणांचा लॉट 

नगर ः जिल्ह्यात कोरोनाचा सिलसिला सुरूच आहे. आज आणखी 21 रुग्णांची भर पडली. यात नगर तालुका सहा, महापालिका क्षेत्रातील तीन, श्रीरामपूर, नेवासे, जामखेड प्रत्येकी दोन, अकोले, संगमनेर, श्रीगोंदे, राहुरी, भिंगार (नगर), कर्जत प्रत्येकी एकाला कोरोनाची बाधा झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे कोरोनाबाधितांचा संख्या 749 झाली आहे. हेही वाचा ः युरियाचे जादा पैसे घेताना कृषी दुकानदारास पकडले जिल्ह्यात कोरोना बाधितांची संख्या झपाट्याने वाढत असल्याने नगरकरांची झोप उडाली असून प्रशासनाचीही डोकेदुखी वाढली आहे. त्यामुळे परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून नागरिकांनी दक्षता घेण्याची गरज आहे. लवकरच सुरक्षाबाबत नागरिकांनी सतर्कता बाळगली नाही, तर कोरोनाचा धोका आणखी वाढण्याची शक्‍यता तज्ज्ञांनी वर्तवली आहे. दरम्यान, जिल्ह्यात आज 13 कोरोना बाधित रुग्ण बरे होऊन घरी परतले आहे. त्यात श्रीरामपूर पाच, महापालिका क्षेत्रातील दोन, भिंगार (नगर) तीन, संगमनेर, राहाता, शेवगाव येथील प्रत्येकी एक रुग्णाचा समावेश आहे.

त्यामुळे कोरोनामुक्त झालेल्यांची संख्या आता 494 झाली आहे. संपादन ः विनायक लांडे

Web Title: Corona's number of patients in the house of seven and a half hundred ... Lot of 21 more in the town