सुरेगावात कोरोनाचा रूग्ण, परिसर होणार सील

कोपरगाव : गेल्या काही दिवसांपासून पोटाच्या आजाराने त्रस्त असलेल्या तालुक्यातील सुरेगाव येथील एका 45 वर्षीय व्यक्तीला कोरोनाची बाधा झाल्याचे आज निष्पन्न झाले. त्यामुळे सदर परिसर प्रशासनाच्या वतीने सील करण्याचे काम सुरू करण्यात येईल अशी माहिती तालुका आरोग्य अधिकारी डॉक्टर संतोष विधाते यांनी दिली. तालुक्यातील कोरोना संसर्गाने बाधित रुग्णांची एकूण संख्या सहा झाली अाहे. त्यापैकी एकाचा मृत्यू, दोन जण उपचार घेऊन घरी परतले आहेत. इतर तिघांवर उपचार सुरू आहेत .

याबाबत अधिक माहिती अशी तालुक्यातील सुरेगाव येथील 45 वर्षीय सदर बाधित व्यक्ती ही गेल्या सहा महिन्यापासून पोटाच्या आजाराने त्रस्त असून त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. हेही वाचा - कोरोना रूग्णांमुळे नगरची बाजारपेठ बंद मागील आठवड्यातील बुधवारी सदर व्यक्ती नाशिक येथे तपासणीसाठी गेले होते त्यानंतर त्यांना शिर्डी येथील साई संस्थान रूग्णालयात अॅडमिट करण्यात आले होते. तेथेच त्यांच्या घशाचा स्त्राव घेण्यात आला असता तो पॉझिटिव्ह आल्या असल्याचे निष्पन्न झाले. या रुग्णाच्या निमित्ताने आता कोपरगावच्या ग्रामीण भागातदेखील संसर्गाचा प्रादुर्भाव वाढत असल्याचे पुढे आले अाहे. नागरिकांनी अधिक सतर्क राहणे आवश्यक आहे

Web Title: Corona's patient in Suregaon, the premises will be sealed