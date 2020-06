कोरोनाचा सिलसिला थांबेना... नगरमध्ये आणखी पाच पॉझिटिव्ह

नगर : जिल्ह्यात बुधवारी (ता.3) सकाळी आलेल्या अहवालात आणखी पाच जण कोरोनाबाधित आढळून आले. त्यामुळे जिल्ह्यातील कोरोनाबाधितांची संख्या आता 177 वर गेली आहे. दरम्यान, आज 48 जणांचे अहवाल निगेटिव्ह आले. हेही वाचा : श्रीगोंद्यात आला मुंबईचा कोरोना वानवळा नव्याने बाधित आढळून आलेले रुग्ण हे आधीच्या रुग्णाच्या संपर्कात आलेले आहेत. शहरातील माळीवाडा येथील ब्राह्मण गल्लीमध्ये एक तरुण कोरोनाबाधित सापडला होता. आता त्याच्या घरातील 65 व 41 वर्षे वयाच्या दोन महिला पॉझिटिव्ह आढळून आल्या. माळीवाड्यातील 32 वर्षीय व्यक्ती कोरोनाबाधित आढळून आली आहे. तसेच संगमनेर शहरातील कोल्हेवाडी रस्त्यावरील 26 वर्षीय महिला कोरोनाबाधित आढळून आली. भांडूप येथून श्रीरामपूर येथे आलेली 55 वर्षीय व्यक्ती पॉझिटिव्ह आढळून आली. आतापर्यंत 78 जण कोरोनामुक्त दरम्यान, जिल्ह्यातील आता कोरोनाबाधितांची संख्या 177 वर जावून पोचली आहे. आतापर्यंत 78 कोरोनाबाधित रुग्ण बरे होऊन घरी परतले आहेत. तालुकानिहाय कोरोनाबाधितांची संख्या नगर शहर- 33

नगर तालुका- 3

संगमनेर- 38

राहाता- 11

जामखेड- 15

नेवासे- 3

कोपरगाव- 1

पाथर्डी- 1

अकोले- 8

श्रीगोंदे- 2

श्रीरामपूर- 2

कर्जत- 5

Web Title: Corona's series won't stop five more positives in Nagar