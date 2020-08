गौरी- गणपतीच्या सजावटीसाठी बाजारपेठांमध्ये गर्दी

कोपरगाव ( अहमदनगर ) : श्रावणाला हिंदू संस्कृतीत महत्व आहे . गौरी - गणपतीची धामधूम सध्या बाजारपेठेत दिसून येत असून महिलांनी खरेदीसाठी गर्दी केली आहे . कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर नियम व अटींचे पालन करून खरेदीला प्राधान्य दिले जात आहे . यावर्षी महालक्ष्मी मुखवटे व साहित्य खरेदी करताना १० टक्के दरवाढीमुळे ग्राहकांच्या खिशाला कात्री बसणार आहे . शहरातील शिवाजी रोड परिसरात महालक्षमी समान खरेदीला पसंती दिली जात आहे . ग्राहकांना महालक्ष्मी व साहित्य खरेदीसाठी मुंबई , पुणे येथे जावे लागत होते . मात्र गेल्या काही वर्षापासून सर्व सामन स्थानिक बाजारपेठेत उपलब्ध करून दिले जात आहे . तीन प्रकारामध्ये महालक्ष्मी उपलब्ध असून पेण , कोल्हापूर , वाई , येथून शाडू , फायबर व पितळी महालक्ष्मी आणल्या जात आहे . शाडूचे मुखवटे 650 ते 1800 जोडी , पितळी 2800 ते 5100 जोडी या दराने उपलब्ध आहेत . अखंड महालक्षमी सेट 14 हजाराला तर इतर साहित्य देखील मोठ्या प्रमाणवर विक्रीस उपलब्ध करून देण्यात आले आहे . महालक्ष्मी कापडी मुखवटे 900 ते 1100 पर्यंत किमंत आहे . महिलांची शाडूच्या मूर्तीला मोठी पसंती आहे . सर्व दागिने , व्हाईट मेटल दागिन्याची खरेदी अग्रक्रमाने केली जात आहे . यावर्षी दहा टक्के दरवाढ झाल्याने ग्राहकांच्या खिशाला मात्र कात्री लागणार आहे . तालुक्यातील ग्राहकांना मुंबई , पुणे येथे जावे लागत नाही . उच्च दर्जाच्या शाडूच्या महालक्ष्मी सेट कमी किमतीत उपलब्ध करून दिले आहे . गेल्या दहा वर्षापासून हा व्यवसाय करतो . मात्र यावर्षी कोरोनाचा मोठा फटका खरेदीवर जाणवत आहे . - सागर कानडे संपादन : अशोक मुरुमकर

