Balasaheb Thorat: सध्याचे राजकारण महाराष्ट्रासाठी घातक: बाळासाहेब थोरात: राजकीय परिस्थितीबाबत नेमकं काय म्हणाले?

संगमनेर: महानगरपालिका निवडणुकीच्या निमित्ताने राज्यातील विदारक राजकीय चित्र समोर येत आहे. विविध पक्षांमध्ये तिकीट वाटपावरून झालेला गोंधळ, निष्ठावंत कार्यकर्त्यांवर अन्याय, भांडण, तंटे, मारामारी हे सगळं चिंताजनक असल्याचे मत माजी मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी व्यक्त केले. असे राजकारण महाराष्ट्रासाठी चांगले नाही. संगमनेरची सुसंस्कृत राजकारणाची परंपरा आपल्याला जपायची असल्याचे ते म्हणाले. संगमनेर नगरपालिकेच्या प्रांगणात क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले व राजमाता जिजाऊ यांच्या संयुक्त जयंतीनिमित्ताने आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. पुढे बोलताना थोरात म्हणाले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दिलेल्या लोकशाहीने मत मतांतरे, सत्ताधारी तसेच विरोधी पक्ष दिला आहे. मात्र, महानगरपालिका निवडणुकीच्या निमित्ताने राज्यातील विदारक राजकीय चित्र समोर येत आहे. कुठे चाललाय महाराष्ट्र? असा सवाल त्यांनी केला..१९९१ मध्ये डॉ. सुधीर तांबे यांनी नगराध्यक्ष म्हणून काम सुरू केले तेव्हापासून नगरपालिका ही अत्यंत आदर्शपणे चालली. अनेक मोठमोठी विकासकामे मार्गी लागली. हॅपी हायवे उदघाटनाच्या वेळी सर्व संगमनेरकर आनंदी होऊन एकत्र आले. मात्र, काही लोकांनी त्यावेळेस रास्तारोको करण्याचा प्रयत्न केला. आपण बसस्थानक सुंदर बनवले. मात्र, मागील एक वर्षात अनेकांनी फलक लावून बसस्थानकाचे विद्रूपीकरण केल्याचे थोरात म्हणाले..आमदार सत्यजित तांबे म्हणाले की, प्रत्येक नागरिकाला जसे मूलभूत अधिकार असतात, तसेच मूलभूत कर्तव्यसुद्धा असतात. शहराला पुढे घेऊन जाण्यासाठी आपण कटिबद्ध असून यामध्ये नागरिकांचा सहभाग महत्त्वाचा आहे. यापुढील काळात प्रत्येक नगरसेवकाचे कामाचे मूल्यमापन केले जाणार आहे. नगरपालिकेचे ऑडिट व बॅलन्स शीटही वेबसाईटवर टाकले जाणार आहे. काही लोकप्रतिनिधींनी अर्धवट माहितीच्या आधारे निवडणूक काळात भाषणे केली. नगरपालिकेला फक्त १५ कोटी रुपये उत्पन्न असून साधारण १६५ कोटी रुपये खर्च असतो. १५० कोटी रुपये शासनाच्या विविध योजनांच्या माध्यमातून मिळवावे लागतात, असे सांगून बेशिस्त गोष्टीला आळा घालण्यासाठी काही कटू निर्णय करावे लागतील. पार्किंग, अंमली पदार्थांची तस्करी रोखण्यासाठी प्रशासनाने प्रभावी काम करावे, असे आवाहनही तांबेंनी केले. यावेळी शहरातील नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.