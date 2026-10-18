Maharashtra History: पावणेदोनशे वर्षांपासून दुर्लक्षित समाधीचा शोध! सावित्रीबाई फुले यांच्या शिक्षिका सिंथिया फरार यांची कबर सापडली; इतिहासप्रेमींना मोठे यश

अहिल्यानगर: महात्मा जोतिबा फुले यांना स्त्रीशिक्षण कार्याची प्रेरणा देणाऱ्या आणि सावित्रीबाई फुले यांना अहिल्यानगर येथे अध्यापनाचे प्रशिक्षण देणाऱ्या सिंथिया फरारबाईंच्या अहिल्यानगर येथील समाधीचा अखेर शुक्रवारी (ता.१६) शोध लागला आहे. अहिल्यानगर येथील इतिहासप्रेमी मंडळाचे सदस्य असलेल्या ज्येष्ठ पत्रकार कामिल पारखे, अभिजित एकनाथ वाघ, भैरवनाथ वाकळे आणि आसिफ खान दुलेखान, संध्या मेढे यांनी सिंथिया फरारबाईंची ही दगडी समाधी शोधून काढली..Success Story: वडील ट्रकचालक, आई शेतमजूर; लेकीने जिद्दीच्या जोरावर मिळवल्या सहा सरकारी नोकऱ्या, शगुफ्ता शेख यांची प्रेरणादायी यशोगाथा...गेली जवळजवळ पाऊणेदोनशे वर्षे ही समाधी अज्ञात आणि त्यामुळे दुर्लक्षित होती. या संशोधकांनी ही समाधी सफाई करून त्यावर फुले वाहून सावित्रीबाईंच्या या शिक्षिकेला आदरांजली वाहिली. महात्मा फुले यांची यावर्षी द्विजयंती शताब्दी वर्षात फरारबाईंच्या चिरविश्रांतीच्या जागेचा शोध लागला. याबद्दल इतिहासप्रेमी मंडळाने आनंद व्यक्त केला आहे. अहिल्यानगर येथील बुऱ्हाणनगर परिसरात सेंट झेव्हियर्स कब्रस्थानातली फरारबाईंची ही कबर आजही चांगल्या स्थितीत आहे..या सेंट झेव्हियर्स दफनभूमीत सिंथिया फरारबाईंची दगडी कबर असून या समाधीवरील या अमेरिकन मिशनरीचे `सिंथिया फरार'' हे कोरलेले नाव अगदी स्पष्टपणे दिसते. त्यामुळे फरारबाईंचीच ही समाधी आहे, याविषयी काही शंका राहत नाही, असे भैरवनाथ वाकळे यांनी म्हटले आहे. धनंजय कीर यांनी लिहिलेल्या महात्मा जोतिबा फुले यांच्या चरित्रात जोतिबांनी आपले मित्र सदाशिवराव गोवंडे यांच्याबरोबर अहिल्यानगरला सिंथिया फरार यांच्या मुलींच्या शाळेला भेट दिली, या घटनेवर सविस्तर उल्लेख आहे..UPSC Success Story: आईने कचरा वेचून शिकवले, उपाशीपोटी अभ्यास करणारा लेक झाला वनाधिकारी; कष्टमय संघर्षाची प्रेरणादायी कहाणी...सिंथिया फरार यांच्या मुलींच्या शाळेला भेट दिल्यानंतर जोतिबा खूप प्रभावित झाले. त्यांनी नंतर पुण्यात मुलींच्या शाळा सुरू केल्या, असे खुद्द जोतिबांनी लिहिले आहे.- कामिल पारखे, सिंथिया फरार यांचे चरित्रकार .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.