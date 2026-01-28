अहिल्यानगर

Ahilyanagar News: दौंड-मनमाड रेल्वेप्रवास होणार सुपरफास्ट! दुहेरीकरणाची चौथ्या टप्प्याची चाचणी यशस्वी, प्रवासादरम्यानचा वेळ वाचणार..

Travel time to Reduce on Daund Manmad Rail Route: दौंड-मनमाड रेल्वे मार्गावर सुपरफास्ट प्रवासाची तयारी, दुहेरीकरणामुळे वेळेची बचत
अहिल्यानगर: नगर-दौंड डबल लाईन रेल्वेमार्ग प्रकल्पांतर्गत दौंड-काष्टी १३ किलोमीटर अंतराची चाचणी रविवारी (ता.२५) घेण्यात आली. त्यामुळे लवकरच नगर ते दौंडपर्यंतचे दुहेरीकरणाचे काम पूर्ण होणार आहे. परिणामी या प्रवासादरम्यानचा वेळ वाचणार आहे.

