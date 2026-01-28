Ahilyanagar News: दौंड-मनमाड रेल्वेप्रवास होणार सुपरफास्ट! दुहेरीकरणाची चौथ्या टप्प्याची चाचणी यशस्वी, प्रवासादरम्यानचा वेळ वाचणार..

अहिल्यानगर: नगर-दौंड डबल लाईन रेल्वेमार्ग प्रकल्पांतर्गत दौंड-काष्टी १३ किलोमीटर अंतराची चाचणी रविवारी (ता.२५) घेण्यात आली. त्यामुळे लवकरच नगर ते दौंडपर्यंतचे दुहेरीकरणाचे काम पूर्ण होणार आहे. परिणामी या प्रवासादरम्यानचा वेळ वाचणार आहे. .Pune News: ४५ मिनिटांचा प्रवास आता ७ मिनिटांत! खंबाटकीच्या बोगद्याने प्रवासाला गती; जूनपासून वाहतूक सुरू होणार...रेल्वे अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत दौंड ते काष्टी द्रुतगती लोहमार्गाच्या चाचणीसाठी घेण्यात आली. रेल्वे सुरक्षा आयुक्त मनोज अरोरा, मुख्य प्रशासकीय अधिकारी ए. के. पांडे, मुख्य अभियंता बी. के. सिंह, उपमुख्य अभियंता सागर चौधरी, (बांधकाम), सहायक कार्यकारी अभियंता राजनारायण सैनी, सिनियर सेक्शन इंजिनिअर प्रशांत कुमार, सिनियर सेक्शन इंजिनिअर अजय राणा, धर्मेंद्र कुमार, एस. के. सिंह, सुद्धांसू कुमार, आर. डी. सिंह, प्रगती पटेल, परशुराम राठौड़, धम्मरत्न संसारे आदी उपस्थित होते..या पूर्ण मार्गात इलेक्ट्रिक इंजिनचा वापर होत आहे. गेल्या तीन वर्षांपासून नगर ते दौंड द्रुतगती (डबललाईन) रेल्वे मार्गाचे काम सुरू आहे. या पूर्वी नगर ते मनमाड १२ टप्प्यांची चाचणी घेण्यात आली. नगर ते मनमाडमधील १८४ किलोमीटर डबल लाईन रेल्वे मार्गाची चाचणी घेण्यात आली होती. मनमाड ते दौंड रेल्वे मार्गात नगरच्या रेल्वे स्थानकाचा महत्त्वपूर्ण टप्पा येतो. मात्र, हा मार्ग सिंगल लाईन असल्यामुळे रेल्वेगाडीचा वेग कमी होता, तसेच सिंगल लाईनमुळे अनेकदा रेल्वेगाड्यांना थांबा घ्यावा लागत होता. त्यामुळे तासनतास रेल्वे गाडी एकाच जाग्यावर थांबून ठेवावी लागत. मात्र, आता हा पूर्ण मार्ग डबल लाईन करण्यात येत असल्यामुळे विनाकारण रेल्वेगाड्यांचा थांबा आता बंद होणार आहे..या कामामुळे रेल्वे ताशी १२० प्रति किलोमीटर वेगाने धावणार आहे. त्यामुळे रेल्वेगाडी धावण्याचा वेगही सुपरफास्ट होणार आहे. तीन वर्षांपासून हे काम सुरू आहे. पहिल्या टप्प्यात नगर ते मनमाड व दुसऱ्या टप्प्यात नगर ते दौंडपर्यंत काम पूर्ण होणार आहे. रविवारी झालेल्या चाचणीत या द्रुतगती मार्गाचा नेमका वेग काढण्यात आला. नगर ते दौंडपर्यंतचा टप्पा पूर्णत्वास जात असल्याने या मार्गावर लवकरच सुपरफास्ट रेल्वे धावेल, असा अंदाज उपमुख्य अभियंता सागर चौधरी (बांधकाम) यांनी सांगितले..Solapur Tirupati flight: सोलापूर-तिरुपती विमानसेवेस पुण्याचा अडथळा; पुणे विमानतळावर स्लॉट मिळेना, स्टार कंपनीकडून सोलापुरात चाचपणी!.दौंड-काष्टी डबल लाईन (द्रुतगती) रेल्वे मार्गाच्या चौथ्या टप्प्याची चाचणी रविवारी घेण्यात आली. यात रेल्वेगाडीचा नेमका वेग काढला आहे. या महत्त्वाकांक्षी कामामुळे नगरला फायदा होणार आहे. त्यामुळे नगरचा रेल्वे प्रवास सुपरफास्ट होईल.- सागर चौधरी, उपमुख्य अभियंता बांधकाम .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.