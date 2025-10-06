Ahilyanagar News:'अहिल्यानगर शहरात प्रेम विवाहातून प्राणघातक हल्ले वाढले'; जोडप्यांचा टोकाचा निर्णय..

अहिल्यानगर: आधी जीवनभर एकमेकांना साथ देण्याच्या आणा-भाका घ्यायच्या, गुलाबी सप्ने रंगवायची, प्रेमाने वेडेपिसे व्हायचे...मग दोनाचे चार हात करीत रेशमी नाते विवाहबंधनात रूपांतरित करायचे....आणि मग काही दिवसांतच त्याने तिच्याविषयी किंवा तिने तिच्याविषयी संशयाने वेडेपिसे व्हायचे...याची परिणती टोकाचा निर्णय घेत थेट खुनी हल्ल्यातच नव्हे तर हत्येत होत असल्याचे धक्कादायक प्रकार वाढत आहेत. शहरात गेल्या काही दिवसांत असे प्रकार वाढत आहेत. जोडपी टोकाचा निर्णय घेत आहेत. यामुळे प्राणघातक हल्ला, खून असे गुन्हे वाढत आहेत..UPSC Success Story:'यूपीएससी परिक्षेत डिस्कळच्या दीपालीचा राज्यात डंका';आयएसएस अधिकारीपदी निवड; दोन्ही जुळ्या बहिणींचे सुयश .प्रेमसंबंधाला विरोधदुसरीकडे आपल्या नात्यातील तरुणीच्या वैयक्तिक जीवनातही हस्तक्षेपाचे प्रकार वाढत आहेत. तिच्या प्रेमसंबंधांना फक्त विरोधच केला जात नाही तर प्राणघातक हल्ले, खुनाचे गुन्हे केले जात आहेत..कारणे काय ?मालकीहक्काची अवास्तव भावनातो/ती फक्त आणि फक्त माझीच अशी धारणामोबाईल, सोशल मीडियावरून वाढणारा अविश्वाससंवादाचा अभाव गैरसमज निर्माण करणारे वर्तनभावनिक अस्थिरता कुटुंबीयांचा दबावसामाजिक विरोध कोणताही नकार पचविता येत नाहीअसे घडले काही प्रकारचारित्र्यावर संशय घेतलेल्या पतीच्या बेदम मारहाणीत पत्नी जखमीनातेवाईक तरुणीने प्रेमविवाह केल्याच्या रागातून तरुणाचा खून.प्रेमाच्या त्रिकोणातून एका तरुणाची हत्यासंशय हा प्रेमसंबंधांचा सर्वांत मोठा शत्रू आहे. विश्वास आणि संवाद नसेल तर नाते टिकत नाही. एकमेकांच्या भावनांचा आदर करणे हे प्रत्येकासाठी गरजेचे आहे. संशय आणि अविश्वासामुळे नाते उद््ध्वस्त होते. त्यामुळे प्रत्येक नाते विश्वास, संवाद आणि आदर बाळगला तर आयुष्याचा उत्सव बनेल.- वंदना मांढरे, समुपदेशिका.प्रेमात पडणे चुकीच नाही, पण कुणाच्याही शब्दांवर पूर्ण विश्वास ठेवण्याआधी त्याच्या कृती बघा. त्याचा आपल्या आयुष्यातील सहभाग किती खरा आहे, हे तपासणे गरजेचे असते. फक्त गोड बोलणे, भेटी यावर भर असेल तर सावध राहायला हवे. - प्रदीप सातपुते, समुपदेशक.प्रेमसंबंध कसे असावेत?परस्पर आदर आणि विश्वासपारदर्शकता आणि समजूतदारपणानात्यात सकारात्मकता व जबाबदारी.Leopard Attack:'पिंपळवंडी येथे बिबट्याचा दिवसा थरार'; घराच्या दरवाजाला दिल्या धडका; घरासमोर बांधलेल्या मेंढीला केले ठार.उपायसंवाद वाढवा, गैरसमज टाळा.जोडीदारावर नियंत्रण नको विश्वास ठेवास्वतःची ओळख आणि स्वप्ने महत्त्वाची असली तरी नाते जपण्यास प्राधान्यस्वत:च्या ध्येयांना आणि जिवाला महत्त्व द्याशंका, तणाव एकमेकांशी बोलून दूर कराविश्वासाची, नात्याची जपणूक कराराग आला तर थोडा वेळ घेऊन आधी शांत व्हानात्यात गुंतागुंत निर्माण झाल्यास तज्ज्ञांची मदत घ्याशाळा-महाविद्यालयातच ‘हेल्दी रिलेशनशिप’बद्दल शिकवण-धडे हवेत .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.