Court Action: अरेच्चा, भाऊ तर तुरुंगात गेला...सहा लाखांच्या थकबाकीसाठी २४ तासांत झाला ‘चमत्कार’; जेलमध्ये गेला अन् काय घडलं..

श्रीरामपूर: ‘पैसे तर देणार नाही आणि स्वतःला दिवाळखोरही जाहीर करणार नाही,’ अशी ताठर भूमिका घेत न्यायालयाच्या आदेशाला वारंवार केराची टोपली दाखवणं एका कर्जदाराला चांगलंच महागात पडलं. श्रीरामपूरच्या दिवाणी न्यायालयाने या थकबाकीदाराला थेट एक महिन्यासाठी दिवाणी कारावासाची हवा खाण्याची शिक्षा सुनावली. .Deool Band 2: ‘देऊळ बंद-२’ ची कमाई आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी; प्रवीण तरडे-कैलास वाणी, साईबाबांच्या शिर्डीत संकल्प जाहीर.वित्तीय संस्थेकडून संबंधित कर्जदाराने कर्ज घेतले होते. मात्र, त्याची परतफेड न केल्याने लवाद न्यायाधिकरणाने ६ मार्च २०१८ रोजी ६ लाख ३७ हजार ९३४ रुपये वसूल करण्याचा आदेश दिला होता. पैसे वसूल होत नसल्याने न्यायालयात अंमलबजावणी याचिका दाखल करण्यात आली. न्यायालयाने यापूर्वी कर्जदाराविरुद्ध अटक वॉरंटही काढले होते, पण ‘भाई’ काही बधायला तयार नव्हते..१९ जून रोजी हे प्रकरण दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ स्तर) आशिष बी. मार्लेचा यांच्यासमोर आले. न्यायालयात हजर असताना संबंधित व्यक्तीने आपण वाहनचालक असल्याचे सांगितले. परंतु, थकबाकीपोटी एक रुपयाही भरणार नाही आणि स्वतःला दिवाळखोरही घोषित करणार नाही, अशी हेकेखोर भूमिका त्याने घेतली. कर्जदार जाणीवपूर्वक न्यायालयाच्या आदेशाची अवहेलना करत असल्याचे न्यायाधीशांच्या तत्काळ लक्षात आले. अखेर न्यायालयाने कायद्याचा बडगा उगारत त्याची थेट राहाता येथील दिवाणी कारागृहात एक महिन्यासाठी रवानगी करण्याचे आदेश दिले..Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...थकबाकी न्यायालयात जमान्यायालयाचा दणका बसताच कर्जदाराची रवानगी तुरुंगात झाली खरी, पण तिथे जाताच ‘शहाणपण’ सुचले. भाऊ तुरुंगात गेल्याचे पाहताच, त्याच्या भावाने दुसऱ्याच दिवशी धावपळ करत न्यायालयाने निश्चित केलेली संपूर्ण थकबाकीची रक्कम न्यायालयात जमा केली आणि संबंधित व्यक्तीची तुरुंगातून सुटका झाली. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.