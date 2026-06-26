अहिल्यानगर

Court Action: अरेच्चा, भाऊ तर तुरुंगात गेला...सहा लाखांच्या थकबाकीसाठी २४ तासांत झाला ‘चमत्कार’; जेलमध्ये गेला अन् काय घडलं..

6 lakh loan dues cleared after borrower jailed: न्यायालयाच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवणाऱ्या कर्जदाराला दिवाणी कारावासाची शिक्षा; तुरुंगात गेल्यावरच भावाने धावपळ करून संपूर्ण थकबाकी न्यायालयात जमा
Refused to Repay Loan, Landed in Jail; Court's Strict Action Brings Quick Settlement

Refused to Repay Loan, Landed in Jail; Court's Strict Action Brings Quick Settlement

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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श्रीरामपूर: ‘पैसे तर देणार नाही आणि स्वतःला दिवाळखोरही जाहीर करणार नाही,’ अशी ताठर भूमिका घेत न्यायालयाच्या आदेशाला वारंवार केराची टोपली दाखवणं एका कर्जदाराला चांगलंच महागात पडलं. श्रीरामपूरच्या दिवाणी न्यायालयाने या थकबाकीदाराला थेट एक महिन्यासाठी दिवाणी कारावासाची हवा खाण्याची शिक्षा सुनावली.

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