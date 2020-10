संगमनेर ( अहमदनगर ) : मराठा आरक्षणाबाबत वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष अ‍ॅड . प्रकाश आंबेडकर व अ‍ॅड . गुणरत्न सदावर्ते यांनी शिवछत्रपतींच्या गादीचे वंशज असलेले खासदार उदयनराजे भोसले व खासदार संभाजीराजे भोसले यांच्याबद्दल अपशब्द वापरून त्यांचा अवमान केला . तसेच आक्षेपार्ह विधान करून दोन समाजात तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला आहे . याबद्दल संगमनेरातील सकल मराठा समाज व मराठा क्रांती मोर्चाच्या वतीने संबंधितांवर गुन्हा दाखल करण्यासाठी संगमनेर शहर पोलिस ठाण्यात निवेदन दिले आहे . नगर जिल्ह्यातील बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा मराठा समाजाच्या वतीने खंडू बाबाजी सातपुते ( रा . सुकेवाडी , संगमनेर ) यांनी अ‍ॅड . गुणरत्न सदावर्ते यांच्या विरोधात तर अण्णासाहेब लक्ष्मण शेलकर ( रा . राजापूर रोड , गुंजाळवाडी ) यांनी प्रकाश आंबेडकर यांच्या विरोधात शहर पोलिस ठाण्यात तक्रार अर्ज दाखल केला आहे . निवेदनात म्हटले आहे , अठरा पगड जातीच्या मावळ्यांना सोसबत घेवून स्वराज्य स्थापन करणाऱ्या छत्रपतींच्या वंशजाविरोधात अतिशय खालच्या पातळीवर वक्तव्ये करण्यात आली आहेत . अ‍ॅड . आंबेडकर व सदावर्ते यांनी प्रसारमाध्यमांवर दोन समाजात तेढ निर्माण होईल , असे वक्तव्य जाणीवपूर्वक केले आहे . तसेच यामुळे मराठा समाजाच्या भावना दुखावल्या गेल्या आहेत . गेल्या अनेक वर्षांपासून मराठा समाज आरक्षणाचा प्रश्न अनुत्तरित आहे . याबाबत अनेकदा आंदोलने , मोर्चे निघाले आहेत . तरी देखील अद्याप आरक्षणाचा तिढा सुटलेला नाही . सध्या हा प्रश्न चर्चेत असून , वंचितचे अ‍ॅड . आंबेडकर यांनी जाणीवपूर्वक प्रक्षोभक विधाने केली आहेत . या प्रकरणाची चौकशी होऊन गुन्हा दाखल करण्यात यावा . यावेळी शरद थोरात , राजेंद्र देशमुख , अमोल खताळ , अमोल कवडे , अविनाश सातपुते , अण्णा शेलकर , प्रशांत वामन , अविनाश थोरात , किरण घोटेकर , विवेक बोर्‍हाडे , दिनेश फटांगरे , निर्मला गुंजाळ , नीलिमा घाडगे , राजू सातपुते , अशोक सातपुते आदींसह मोठ्या संख्येने समाजबांधव उपस्थित होते . पोलिस निरीक्षक अभय परमार यांनी निवेदन स्वीकारले . संपादन : अशोक मुरुमकर

