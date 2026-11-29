अहिल्यानगर: महापालिकेच्या ‘डेंगीमुक्त अहिल्यानगर’ अभियानाअंतर्गत आतापर्यंत शहरातील १४ हजार ८०० घरांमधील पाणीसाठ्यांची तपासणी करण्यात आली. त्यापैकी ३७० पाणीसाठ्यांमध्ये डोंगीसदृश अळ्या आढळून आल्या आहेत. संबंधित ठिकाणी औषध व धूरफवारणी करण्यात आली असून, पाणीसाठ्यांमध्ये ॲबेट औषध टाकण्यात आले आहे. महापालिकेने केलेल्या जनजागृतीमुळे डेंगी रुग्णांमध्ये मोठ्या प्रमाणात घट झाली आहे, अशी माहिती आयुक्त यशवंत डांगे यांनी दिली..महापालिकेच्या आरोग्य विभागाच्या वतीने शहरात राबविण्यात येत असलेल्या ‘डेंगीमुक्त अहिल्यानगर’ अभियानाचा १५ वा आठवडा तपोवन रोडवरील ढवणवस्ती येथील ताराबाई नर्सिंग कॉलेजमध्ये पार पडला. डेंगी आजाराबाबत नागरिकांमध्ये जनजागृती निर्माण करण्यासाठी विद्यार्थ्यांच्या माध्यमातून पथनाट्य सादर करण्यात आले, तसेच चित्रकला, रांगोळी आणि निबंध स्पर्धांचे आयोजन करून विजेत्यांना पारितोषिकांचे वितरण करण्यात आले..याप्रसंगी महिला व बालकल्याण समितीच्या सभापती दीपाली बारस्कर, आरोग्याधिकारी डॉ. सतीश राजूरकर, डॉ. दिलीप जोंधळे, डॉ. शरद मोहरकर, डॉ. वसुंधरा जोंधळे, नीता रसाळ, रिता भांबरे, डॉ. वृषाली आरू, डॉ. सृष्टी बनसोडे, डॉ. रजत येवले, डॉ. ऋतुजा रणदिवे आदी उपस्थित होते. महापालिकेच्या आरोग्य विभागामार्फत डेंगीचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी शहरात सातत्याने जनजागृती आणि प्रतिबंधात्मक उपाययोजना राबविण्यात येत आहेत. शाळांमधील विद्यार्थी,.आशा सेविका आणि आरोग्य सेविकांच्या माध्यमातून घरोघरी जाऊन नागरिकांना डेंगी आजाराची कारणे, लक्षणे आणि प्रतिबंधात्मक उपायांची माहिती दिली जात आहे. घरांमध्ये आणि परिसरात साचलेल्या पाण्यामुळे डेंगीच्या अळ्यांची उत्पत्ती होऊ शकते, याबाबत नागरिकांना जागरूक करण्यात येत आहे. आयुक्त यशवंत डांगे यांनी स्वतः घरोघरी जाऊन पाणीसाठ्यांची तपासणी केली. ज्या ठिकाणी डेंगीसदृश अळ्या आढळून आल्या, त्या परिसरात औषध फवारणी आणि धूरफवारणी करण्यात आली. नागरिकांच्या आरोग्याची तपासणी करून रक्तचाचण्यांसाठी नमुनेही घेण्यात आले. पाणीसाठ्यांमध्ये ॲबेट औषध टाकून डासांची उत्पत्ती रोखण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत..पाणीसाठ्यांची तपासणी कराडेंगी हा गंभीर आणि जीवघेणा आजार असून, त्याबाबत समाजामध्ये जनजागृती होणे अत्यंत आवश्यक आहे. महापालिकेच्या माध्यमातून ‘डेंगीमुक्त अहिल्यानगर’ अभियान राबवून नागरिकांमध्ये सातत्याने जागृती केली जात आहे. एखाद्या रुग्णाचा जीव वाचविण्यात जरी आपण यशस्वी झालो, तरी या अभियानाचे सार्थक झाल्यासारखे आहे. विद्यार्थ्यांनी घरी गेल्यानंतर आपल्या घरातील, तसेच परिसरातील पाणीसाठ्यांची तपासणी करावी. त्यामुळे आपल्या कुटुंबातील आणि परिसरातील नागरिकांचे आरोग्य निरोगी व सुरक्षित ठेवण्यास मदत होईल, असे आवाहन आयुक्त डांगे यांनी केले..मनपाला नागरिकांची काळजीमहापालिका नागरिकांच्या आरोग्याची काळजी घेण्याचे काम करत आहे. यापूर्वी डेंगी आजाराबाबत पुरेशी जनजागृती नसल्यामुळे नागरिकांना या आजाराचा सामना करावा लागत होता. डेंगीच्या डासांची उत्पत्ती आपल्या घरातच होऊ शकते, याची अनेकांना माहिती नव्हती. त्यामुळे रुग्णसंख्या वाढत होती. मात्र, महापालिकेच्या आरोग्य विभागाने सुरू केलेल्या अभियानामुळे नागरिकांमध्ये जागरूकता निर्माण झाली असून, रुग्णसंख्येत मोठ्या प्रमाणात घट झाली असल्याचे महिला व बालकल्याण समितीच्या सभापती दीपाली बारस्कर यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.