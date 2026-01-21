अहिल्यानगर

Young Man Drowns: देवळाली प्रवरा येथे बुडून तरुणाचा मृत्यू; विहिरीच्या काठावर दुचाकी आढळली, नेमका काय संशय बळावला..

राहुरी : देवळाली प्रवरा येथे बिरोबावाडी येथे विहिरीत पाण्यात बुडून एका तरुणाचा मृत्यू झाला. सुनील बाळासाहेब तुपे (वय ३०, रा. लाख रस्ता, देवळाली प्रवरा) असे मृताचे नाव आहे.

