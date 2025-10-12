अहिल्यानगर

माेठी बातमी! उपमुख्यमंत्री अजित पवार ॲक्शनमोडवर; आमदार संग्राम जगताप यांना नोटीस देणार; नेमकं काय प्रकरण?

Political Tremors in Ahmednagar: जगताप यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावणार असल्याचे पक्षाचे प्रमुख तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे जगताप यांच्यावर पक्षाकडून केव्हा कारवाई होते, याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
Deputy CM Ajit Pawar in action mode — notice to be issued to MLA Sangram Jagtap for alleged indiscipline.

अहिल्यानगर: ‘दिवाळीचे साहित्य हिंदूंच्याच दुकानांतून खरेदी करावे,’ अशा अशयाचे वक्तव्य आमदार संग्राम जगताप यांनी एका आंदोलनादरम्यान केले. याची दखल राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाच्या वतीने घेण्यात आली आहे. जगताप यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावणार असल्याचे पक्षाचे प्रमुख तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे जगताप यांच्यावर पक्षाकडून केव्हा कारवाई होते, याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.

