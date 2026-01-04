ShaniShingnapur News: शनिशिंगणापुरात पूजेच्या ताटाला बाळसं; भावफलक लागले; प्रशासनाच्या देखरेखीत वस्तूंचा शिरकाव..

सोनई : शनिशिंगणापूर येथील शनिचौथऱ्यावर फक्त तेल नेण्यास परवानगी असताना महसूल विभागाच्या पुढाकारातून गावातील सर्व वाहनतळामध्ये १५१ ते ७०१ रुपये विक्रीच्या पूजासाहित्य ताटांचे फलक झळकले आहेत. व्यावसायिक गणित लक्षात घेऊन व्यावसायिकांनी सूचविलेल्या साहित्यांचा शिरकाव यानिमित्ताने ‘सर्वमान्य’ झाल्याने सर्वसामान्य भक्तांची कोंडी अधिकच वाढली आहे. प्रशासक तथा नाशिक विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांच्या आदेशानुसार फलकबाजी झाली असली, तरी सक्तीची कोंडी कायम असल्याचे चित्र आहे..Pune News: प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! पुण्याहून धावणार ६० नवीन रेल्वे; पुणे स्थानकावर सहा नवीन फलाट; गैरसाेय दूर होणार .मागील आठवड्यात आयुक्त डॉ. गेडाम यांनी सरळ, साध्या भक्ताचा वेष परिधान करून पूजा साहित्य विक्री व त्यातून होणारी लूट प्रत्यक्ष अनुभवली होती. चक्क एका लटकूने आयुक्तांना अकराशे रुपयांचे पूजेचे ताट माथी मारले होते. यानंतर तातडीची बैठक घेऊन पूजेचे दर निश्चित करून सर्व वाहनतळात फलक लावण्याचा आदेश दिला होता. ग्रहदेवता व साडेसातीचा धाक दाखवून व्यावसायिक एक हजार ते तीन हजार रुपयापर्यंत पूजेचे ताट विकत होते. त्यास आता काही प्रमाणात नियंत्रण येईल, असे दिसते..गावात मंडलाधिकारी विनायक गोरे व कर्मचाऱ्यांनी पूजेचे दरफलक लावले आहेत. हा दर १५१ रुपये ते ७०१ रुपये, तसेच त्यात तेलाचे दर वेगळे दाखविण्यात आले आहेत. हे दर व त्यातील वस्तू पूजासाहित्य विक्रेत्यांनी ठरविल्या आहेत. आम्ही फक्त अंमलबजावणी केली, असे मंडलाधिकारी गोरे यांनी ''सकाळ''शी बोलताना सांगितले.दर फलक चक्रव्यूहात टाकणारे असल्याने भाविकांची फसवणूक कायम असल्याचे बोलले जात आहे. गावात यापूर्वी काही दुकानात ५१ व १०१ रुपयास पूजेचे ताट दिले जात होते. ते नव्याने लावलेल्या फलकामुळे हद्दपार झाले आहे..गोलमाल है ...येथे पाचशे रुपयांची पावती घेणाऱ्यास चौथऱ्यावर प्रवेश असून, अन्य सर्व भाविक चौथऱ्याच्या खालून मूर्तीचे दर्शन घेतात. येथे फक्त रुईच्या पानाचा हार व तेल मूर्तीपर्यंत जात असताना ताटात यंत्र, पादुका, काळे कापड, श्रीफळ, नाल, काळी बाहुली, धागा आदी वस्तू ताटाची रक्कम वाढण्यासाठी क्रमाक्रमाने आल्या आहेत. वरीलपैकी अनेक वस्तू रिसायकल होत असल्याच्या तक्रारी आहेत..रक्कम व त्यातील वस्तू निश्चित झाल्याने भक्तांची लुटमार होणार नाही. सर्वांनी वाहनतळ निःशुल्क मान्य केल्याने कुणी तशी पावती फाडून रक्कम घेतली, तर कारवाई केली जाईल. बाटलीत दाखविण्यात आलेले तेल खरोखर तिळाचेच आहे का? याबाबत अन्नभेसळ प्रतिबंधक विभागाने वेळोवेळी पाहणी करावी, असे देवस्थानच्या पुढील बैठकीत सांगितले जाईल.- सुधीर पाटील, प्रांताधिकारी, अहिल्यानगर.Pune News:...अखेर तीन बछडे आईच्या कुशीत सुखरूप; आंबेगाव तालुक्यातील शेतात आढळली बछडे, बिबट्या मादीचा जीव भेटीसाठी कासावीस!.शिर्डी- शिंगणापूर मार्गावर असलेल्या बेकायदा प्रवासी वाहतूकचे चालक ठरावीक दुकानावरच थांबत असल्याने चहा, नाश्ता, उसाचा रस व पूजासाहित्य दुकानात सक्तीचा प्रकार होतो. मूर्तीवर फक्त तेल महत्त्वाचे असल्याने पूजेचे ताट व अन्य वस्तू माथी मारले जाते.- रामेश्वर चिंचोळे, भाविक, मुंबई.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.