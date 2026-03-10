अहिल्यानगर: जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागातील तब्बल पंधरा ते वीसजणांचे दिव्यंगत्त्व बनावट असल्याचे समोर आले आहे. शरीराने धडधाकट असतानाही त्या गुरुजींना दिव्यांग असल्याचा बनावट प्रमाणपत्राद्वारे घाट घातला होता. त्या गुरुजींना निलंबित करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. दोन दिवसांत त्यांच्यावर ही कारवाई होऊ शकते. जिल्हा परिषद त्यांचे केवळ निलंबन करणार की गुन्हे दाखल करणार, हे औत्सुक्याचे आहे..Organ Donation: आईचा मुलासाठी धाडसी निर्णय! जटिल किडनी प्रत्यारोपणातून मुलाला मिळाले नवजीवन; तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या प्रयत्नांना आले यश...काही कर्मचाऱ्यांनी बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्राच्या जोरावर नोकरीचा लाभ घेतला आहे. काहींनी केवळ बदलीसाठी हे प्रमाणपत्र दाखवल्याचे दिसते. शून्य ते २० टक्के दिव्यंगत्त्व आढळलेल्या कर्मचाऱ्यांना नोटिसा पाठवल्या होत्या. त्या नोटिसांना त्यांनी उत्तर दिले आहे. ते खुलासे तपासले जात आहेत..सिव्हिल हॉस्पिटलने केलेल्या कागदपत्र तपासणीत त्यांचा हा दिव्यंगत्त्वाचा बनाव उघडकीस आला होता. त्यानंतर संबंधित शिक्षकांना नोटिसा बजावल्या होत्या. काहींचे दिव्यंगत्वाचे प्रमाण शून्य असल्याचे समोर आले.ग्रामविकास विभागाच्या निर्णयानुसार जिल्हा परिषदेच्या दिव्यांग कर्मचाऱ्यांची फेर वैद्यकीय तपासणी करण्यात आली होती. जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण तसेच आरोग्य, कृषी, वित्त, ग्रामपंचायत आदी विभागांतील कर्मचाऱ्यांचे दिव्यंगत्त्व बनावट असल्याचे उघडकीस आले..जिल्हा परिषदेतील काही शिक्षकांनी, तसेच इतर विभागांतील कर्मचाऱ्यांनी संवर्ग एकच्या बदलीसाठी स्वतः किंवा पत्नी व मुले दिव्यांग, मतिमंद अथवा मेंदूच्या आजाराने ग्रस्त असल्याबाबत प्रमाणपत्रे सादर केले होते. याव्यतिरिक्त या शिक्षकांनी तसेच अन्य कर्मचाऱ्यांनी कोणकोणता लाभ घेतला, याचीही पडताळणी झाली आहे. दिव्यांग कर्मचारी नेहमीच वादाच्या भोवऱ्यात सापडले. आता त्यांचा हा बनाव उघडकीस आला आहे..काही दिव्यांग शिक्षकांनी तपासणीचा ससेमिरा चुकविण्यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतल्याचे आरोप आहेत. त्यात काही संघटनांच्या नेत्यांचाही समावेश असल्याचे समजते. नाशिकच्या अहवालातील कारवाईबाबत दिरंगाई होत आहे. जिल्हा परिषदेने तब्बल ३९० दिव्यांग कर्मचाऱ्यांचे रेकॉर्ड तपासणीसाठी जिल्हा रुग्णालयाकडे पाठवले होते..Women farmer Success: मुंबईकरीन झाली प्रयोगशील पशुपालक शेतकरीण; राणी सावंत यांनी कळसकरवाडीत फुलवला मळा, घेतलेल्या निर्णयाचं साेनं केलं...शिक्षण विभाग टार्गेटकोणत्याही कर्मचाऱ्याचे दिव्यंगत्त्वाचे प्रमाण ४० टक्क्यांवर असेल, तर दिव्यंगत्त्व मानले जाते. जिल्हा परिषदेने तपासणीसाठी पाठवलेल्या रेकॉर्डमध्ये शून्य ते २० टक्क्यांवर प्रमाण खाली आले आहे. याबाबत अधिकाऱ्यांनीही आश्चर्य व्यक्त केले आहे. जिल्हा परिषदेत शिक्षण विभागातील कर्मचाऱ्यांचे प्रमाण सर्वाधिक .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.