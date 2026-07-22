अहिल्यानगर

NDA Success Story: शिस्त, देशप्रेम आणि मेहनतीचे फळ; प्रबुद्ध इंगळे भारतीय सैन्यात लेफ्टनंट, शिरपेचात मानाचा तुरा..

Maharashtra youth achieves Lieutenant rank: आत्मा मालिक एनडीए पूर्वतयारी अकॅडमीच्या शिस्त, देशप्रेम आणि आध्यात्मिक संस्कारांची यशस्वी फलश्रुती; प्रबुद्ध इंगळेच्या लेफ्टनंटपदाच्या निवडीने संस्थेच्या शिरपेचात मानाचा तुरा
Pride for Maharashtra: Prabuddha Ingle Earns Lieutenant Rank in the Indian Army

Pride for Maharashtra: Prabuddha Ingle Earns Lieutenant Rank in the Indian Army

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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कोपरगाव: आत्मा मालिक एनडीए पूर्वतयारी अकॅडमीचा विद्यार्थी प्रबुद्ध संजय इंगळे याची भारतीय सैन्यदलात लेफ्टनंटपदासाठी निवड झाली. या निवडीमुळे या अकॅडमीच्या शिरपेचात मानाचा तुरा खोवला गेला. त्याच्या निवडीचे वृत्त समजताच अकॅडमीतील अन्य विद्यार्थ्यांनी आनंद व्यक्त केला, अशी माहिती संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशोक शिंदे यांनी दिली.

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