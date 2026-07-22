NDA Success Story: शिस्त, देशप्रेम आणि मेहनतीचे फळ; प्रबुद्ध इंगळे भारतीय सैन्यात लेफ्टनंट, शिरपेचात मानाचा तुरा..

कोपरगाव: आत्मा मालिक एनडीए पूर्वतयारी अकॅडमीचा विद्यार्थी प्रबुद्ध संजय इंगळे याची भारतीय सैन्यदलात लेफ्टनंटपदासाठी निवड झाली. या निवडीमुळे या अकॅडमीच्या शिरपेचात मानाचा तुरा खोवला गेला. त्याच्या निवडीचे वृत्त समजताच अकॅडमीतील अन्य विद्यार्थ्यांनी आनंद व्यक्त केला, अशी माहिती संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशोक शिंदे यांनी दिली..Raigad Wildlife: निसर्गाचा अद्भूत चमत्कार! अंबा नदीत आढळला परदेशी व दुर्मिळ 'अल्बिनो एलीगेटर गार' मासा; रायगडमध्ये दुर्मिळ परदेशी माशाचा शोध.विश्वात्मक जंगली महाराज आश्रम ट्रस्टचे अध्यक्ष नंदकुमार सूर्यवंशी यांनी प्रबुद्धच्या पुढील वाटचालीस शुभेच्या दिल्या. या अकॅडमीत त्याला जे प्रशिक्षण मिळाले आणि त्याने आध्यात्मिक वातावरणात जे संस्कार ग्रहण केले, त्याचे फलीत आहे, अशी प्रतिक्रिया त्यांनी व्यक्त केली. शिंदे म्हणाले, त्याच्या यशामुळे अकॅडमीतील सर्व प्रशिक्षकांच्या कष्टाचे चीज झाले आणि अन्य विद्यार्थ्यांना प्रेरणा मिळणार आहे..राष्ट्रप्रेम, शिस्त, चारित्र्य आणि सेवाभाव जपणारे जबाबदार अधिकारी तयार करणे, संस्थेचे कठोर परिश्रम, पालकांचा विश्वास आणि संस्थेच्या प्रशिक्षकांच्या समर्पित कार्यातून प्रबुद्धची जडणघडण झाली आहे. भविष्यातही आत्मा मालिक एनडीए पूर्वतयारी अकॅडमीमधील तरुण भारतीय सैन्यात अधिकारी या नात्याने देशसेवेसाठी जातील, असा विश्वास वाटतो..Monsoon forecast: ‘एल निनो’ नोव्हेंबरमध्ये सर्वोच्च पातळीवर पोहोचणार: ‘सीपीसी’चा अंदाज; मार्चमध्ये तीव्रता कमी होण्याची शक्यता.आत्मा मालिक एनडीए पूर्वतयारी अकॅडमीचा प्रत्येक विद्यार्थी देशप्रेमाने भारलेला असतो. शिस्त, देशप्रेम आणि कठोर परिश्रम या त्रिसुत्रीच्या आधारे येथे विद्यार्थी घडविले जातात. प्रबुद्ध इंगळेने यशाचे श्रेय संस्थेतील प्रशिक्षक आणि येथील देशसेवेच्या प्रेरणेला दिले.-नंदकुमार सूर्यवंशी, अध्यक्ष, विश्वात्मक जंगली महाराज आश्रम ट्रस्ट.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.