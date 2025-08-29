Srirampur News:'उद्योजकांच्या मागण्यांना हिरवा कंदिल'; श्रीरामपूर एमआयडीसीत जिल्हा उद्योग मित्र समितीची बैठक

श्रीरामपूर: श्रीरामपूर एमआयडीसीच्या विकासाला नवे बळ मिळण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. रिकाम्या भूखंडांचे वाटप, रस्ते व स्ट्रिटलाईट दुरुस्ती, पोलिस गस्त वाढवणे अशा उद्योजकांच्या प्रमुख मागण्यांना जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया यांनी ग्रीन सिग्नल देत सकारात्मक प्रतिसाद दिला. यामुळे औद्योगिक वातावरणाला नवी ऊर्जा मिळेल, असा विश्वास उद्योजकांनी व्यक्त केला..Solapur Crime: 'स्वयंपाक येत नाही म्हणून विवाहितेचा छळ'; पाेलिस ठाण्यात गुन्हा, तू लग्न करून आल्यापासून घराला साडेसाती.जिल्हा उद्योग मित्र समितीची बैठक एमआयडीसी कार्यालयात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी प्रांताधिकारी किरण सावंत, तहसीलदार मिलिंद वाघ, एमआयडीसीचे विभागीय अधिकारी गणेश राठोड, जिल्हा अभियंता संदीप बडगे, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे शिंदे, जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक दिलीप शिवदास, पोलिस निरीक्षक नितीन देशमुख, एमआयडीसी इंडस्ट्रीज असोसिएशनचे अध्यक्ष बाबासाहेब काळे, प्रकाश गांधी, उद्योजक नंदू शिंदे यांच्यासह मान्यवर उपस्थित होते..बैठकीत काळे यांनी विस्तारासाठी व नव्या उद्योगांसाठी भूखंड वाटप, निवासी झोन, अग्निशमन केंद्र, वाढीव पाणीपुरवठा, प्रवेशद्वारांवर एमआयडीसीच्या कमानी, राष्ट्रीयकृत बँक शाखा सुरू करणे आणि सुरक्षेसाठी पोलिस गस्त वाढवणे अशा मागण्या मांडल्या. यासोबतच औद्योगिक क्षेत्रातील स्वच्छता, कचरा व्यवस्थापन आणि रस्त्यांच्या दुरुस्तीबाबतही त्यांनी लक्ष वेधले..जिल्हाधिकारी डॉ. आशिया यांनी भूखंड वितरण प्रक्रिया गतिमान करण्याची तयारी दर्शवली. रस्ते व स्ट्रिटलाईट दुरुस्ती तातडीने करण्यास मान्यता दिली. निवासी झोन, पाणीपुरवठा योजना आणि प्रवेशद्वारांवरील कमानी यांचे प्रस्ताव वरिष्ठ पातळीवर पाठविण्याचे आश्वासन दिले. सुरक्षेच्या दृष्टीने पोलिस गस्त वाढवण्यासही त्यांनी तत्त्वतः मान्यता दर्शवली. दरम्यान, खंडाळा ग्रामपंचायतीकडे थकलेला कर भरण्यास उद्योजक तयार असून, बदल्यात ग्रामपंचायतीने घनकचरा व्यवस्थापन व साफसफाईची जबाबदारी स्वीकारावी, अशी मागणी करण्यात आली. गटविकास अधिकारी सुभाष म्हस्के यांनी या मागणीला मान्यता दर्शवली. बैठकीनंतर उद्योजकांनी समाधान व्यक्त करत जिल्हाधिकाऱ्यांची सकारात्मक भूमिका ही श्रीरामपूर एमआयडीसीच्या औद्योगिक उन्नतीसाठी मोलाची ठरेल, असे सांगितले..MLA Abhijit Patil: मराठा समाजाच्या ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षणासाठी विशेष अधिवेशन घ्यावे: आमदार अभिजित पाटील;'राज्य सरकारने यावर तोडगा काढावा'.अतिक्रमण व स्वच्छतेप्रश्नी स्पष्ट भूमिकायावेळी औद्योगिक क्षेत्रातील वाढत्या अतिक्रमण व अनधिकृत व्यवसायांचा मुद्दा उपस्थित झाला. यावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी तातडीने कारवाई करण्याचे निर्देश देताना एमआयडीसी परिसरात अतिक्रमणांना जागा नाही, अशा प्रकरणांवर त्वरित कारवाई होईल, असे स्पष्ट केले. तसेच औद्योगिक कचरा वेळेत उचलून त्याची शास्त्रोक्त विल्हेवाट लावली नाही, तर पर्यावरणास धोका निर्माण होतो, असे उद्योजकांचे म्हणणे होते. यावर डॉ. आशिया यांनी स्वच्छता राखण्यासाठी ठोस उपाययोजना आखण्याचे निर्देश दिले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.