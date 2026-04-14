Malati Inamdar: पदर पसरते...पण तमाशा होऊ द्या! मालती इनामदार यांची रसिकांना आर्त हाक; टवाळखोरांमुळे आनंदावर विरजण..

देवदैठण : गावोगावी यात्रा-जत्रांचा उत्साह सध्या ओसंडून वाहतोय, तरी पारंपरिक लोककला असलेल्या तमाशावर संकटाचे सावट गडद होत चालले आहे. करमणुकीचे प्रभावी माध्यम म्हणून तमाशा आजही टिकून असला, तरी बदलत्या काळात प्रेक्षकांची अभिरुची बदलल्याने आणि काही तरुणांच्या गैरवर्तनामुळे या कलेसमोर मोठे आव्हान उभे ठाकले आहे..श्रीगोंदे तालुक्यातील एका गावात नुकत्याच झालेल्या यात्रेत राष्ट्रपती पुरस्कार प्राप्त विठाबाई नारायणगावकर यांच्या कन्या प्रसिद्ध तमाशा कलावंत मालती इनामदार यांचा फड सादर होत असताना काही तरुणांनी गोंधळ घातला. तमाशा सुरू होताच शिट्ट्या मारणे, अश्लील हावभाव करणे, खडे मारण्यासारखे गैरप्रकार केले. यामुळे तमाशा वारंवार बंद पडला आणि कलाकारांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले..या गोंधळाच्या पार्श्वभूमीवर फडमालक मालती इनामदार यांनी भावनिक शब्दांत प्रेक्षकांना साद घातली. "आम्ही गरीब कलावंत आहोत. माझ्या आईने आयुष्यभर तमाशाची सेवा केली. तिची लावणी ही केवळ कलेसाठी नव्हे, तर पोटासाठी नाचत होती. त्याच कलेच्या जोरावर माझ्या आईला राष्ट्रपती पदक मिळाले. आजही आम्ही त्याच परंपरेला जपतो आहोत. पण या कलेला जगू द्या, तमाशा होऊ द्या,"अशी आर्त हाक त्यांनी दिली..इनामदार यांच्या शब्दांनी उपस्थितांमध्ये शांतता पसरली. त्यानंतर तमाशा सुरळीतपणे पार पडला. मात्र, या घटनेने तमाशा कलेसमोरील वास्तव अधोरेखित झाले आहे. गावातील यात्रा या सर्वसामान्य लोकांच्या वर्गणीतून उभ्या राहतात..टवाळखोरांमुळे गावच्या आनंदावर विरजणअशा वेळी काही मोजक्या तरुणांच्या गैरवर्तनामुळे संपूर्ण गावाच्या आनंदावर विरजण पडते, ही खंतही यावेळी व्यक्त करण्यात आली. तमाशा ही लोककला लोप पावत चालली आहे. लोककला जतन करण्यासाठी समाजातील सर्व घटकांनी पुढाकार घेण्याची गरज असल्याचे मत यानिमित्ताने व्यक्त होत आहे.