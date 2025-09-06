अहिल्यानगर

नेवासे तालुका हादरला! 'नेवासे शहरामध्ये महिलेवर अत्याचार'; माहेरून सासरी येण्यासाठी अहिल्यानगर येथे आली अन्..

Crime in Newasa Taluka: माहेरून सासरी येण्यासाठी अहिल्यानगर येथे आल्यानंतर महिलेने गणेश म्हस्के याला अहिल्यानगर बसस्थानकावर घेण्यासाठी बोलून घेतले. त्यानंतर गणेश याच्यासोबत दुचाकीवर सासरी येत असताना नेवासे तालुक्यातील एका हॉटेलच्या बाजूला घेऊन गेला. महिलेच्या संमतीशिवाय अत्याचार केला.
Shocking crime in Newasa city: Woman allegedly assaulted after arriving from maternal home.

सकाळ वृत्तसेवा
नेवासे शहर: ‘तू मला खूप आवडतेस,‘ असे म्हणत लग्नाचे आमिष दाखवून २५ वर्षीय विवाहित महिलेवर अत्याचार केल्याची घटना नेवासे तालुक्यात घडली आहे. याबाबत पीडित महिलेने नेवासे पोलिस ठाण्यात दिलेल्या फिर्यादीवरून नेवासे तालुक्यातील गणेश म्हस्के याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

