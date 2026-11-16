अहिल्यानगर

Pune Mumbai Highway: दिवाळीनंतर पुणे-मुंबईला परतणाऱ्यांचे हाल! महामार्गांवर ३ तासांची कोंडी, एसटीच्या फेऱ्यांचे नियोजन कोलमडले

Traffic Jams Delay MSRTC Buses by Three Hours: परतीच्या प्रवासात प्रवाशांची कोंडी; अहिल्यानगरमधून १०५ जादा एसटी बस, खासगी बसकडून दुप्पट-तिप्पट भाडे?
Ahilyanagar Traffic Jam After Diwali Holiday 105 Extra ST Buses Deployed as Pune Mumbai Routes Face Heavy Rush

Ahilyanagar Traffic Jam After Diwali Holiday 105 Extra ST Buses Deployed as Pune Mumbai Routes Face Heavy Rush

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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अहिल्यानगर: दिवाळीची सुट्टी संपल्यानंतर गावी आलेल्या प्रवाशांचा परतीचा प्रवास सुरू झाला असतानाच सर्वच महामार्गांवर वाहनांची मोठी गर्दी झाली आहे. महामार्गांवरील चौक आणि गावांमधील वाहतूक कोंडीमुळे प्रवासासाठी दोन ते तीन तास अधिक लागत आहेत. परिणामी, एसटी बसच्या नियोजित फेऱ्यांवर परिणाम झाला असून, बसच्या फेऱ्यांचे नियोजन कोलमडले आहे. त्यामुळे प्रवाशांच्याही वेळेचेही नियोजन पुरते कोलमडले आहे.

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