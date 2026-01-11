Gulabrao Patil: दादागिरीची भाषा शिवसेनेला शिकवू नका: मंत्री गुलाबराव पाटील; राष्ट्रवादी काँग्रेस-भाजप युतीला इशारा

अहिल्यानगर: नगरमध्ये दडपशाही आणि दहशतीचे प्रकार सुरू आहेत. परंतु आम्हाला दाबू नका, आम्ही चेंडूसारखे आहोत. दादागिरीची भाषा आम्हाला शिकवू नका, अशा शब्दात शिवसेना नेते तथा पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी राष्ट्रवादी-भाजप युतीवर निशाणा साधला. नगरमध्ये राष्ट्रवादी- भाजपची युती असली तरी इतर ठिकाणी मात्र अजित पवार यांना त्रास देण्याचे काम भाजपकडून सुरू आहे, असा टोलाही त्यांनी लगावला. शहर विकासासाठी नगरविकास खात्याची आवश्यकता आहे आणि ते खाते एकनाथ शिंदे यांच्याकडे आहे, त्यामुळे शिवसेनेला साथ द्या, असे आवाहन पाटील यांनी नगरकरांना केले..Karad News: ऊस आंदोलन खटल्यानिमित्त दिसले ऋणानुबंध; शेतकरी संघटनेचे तीन नेते अनेक वर्षांनंतर एकत्र; जुन्या आठवणींना उजाळा!.महापालिका निवडणुकीत शिवसेना उमेदवारांच्या प्रचारार्थ शहरातील गांधी मैदान येथे प्रचार सभेत ते बोलत होते. यावेळी बाबुशेठ टायरवाले, संजीव भोर, अनिल शिंदे, संभाजी कदम, सचिन जाधव, गणेश कवडे, श्याम नळकांडे, दिलीप सातपुते, बाळासाहेब बोराटे, रामदास भोर आदी उपस्थित होते..गुलाबराव पाटील म्हणाले, नगर हा शिवसेनेचा बालेकिल्ला आहे. नगर शहरासाठी १६० कोटींची पाणी योजना एकनाथ शिंदे यांनी मंजूर केली. त्यांनी लाडकी बहिण योजना सुरू केली. लाडकी बहिण योजनेवर विरोधकांनी टीका केली..माेठी बातमी! केवायसीनंतर अनेक ‘लाडक्या बहिणी’ अपात्र; गोरगरीब महिलांना लाभापासून वंचित राहण्याची वेळ, शासन करतय काय?.‘आगे गाडी पीछे गाडी बिच मे गुलाबराव गडी’गणपती असो की दुर्गा देवीची मिरवणूक, मला लगेच तडीपारीची नोटीस येत होत होती. आतापर्यंत ३५ केस माझ्यावर दाखल आहेत. परंतु आता मंत्री झाल्यावर कसे आहे, ‘आगे गाडी पीछे गाडी बिच मे गुलाबराव गडी’ असे पाटील यांनी सांगताच एकच हशा पिकला. ही सर्व किमया स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे यांची असल्याचे सांगायलाही ते विसरले नाहीत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.