Comrades Ultra Marathon: श्रीरामपूरचे डॉ. संकेत मुंदडा यांचा जागतिक पराक्रम; ८५.७७ किमीची ‘कॉम्रेड्स अल्ट्रा मॅरेथॉन’ १० तासांत पूर्ण, हाडे गोठवणारी थंडी..

श्रीरामपूर : मानसोपचारतज्ज्ञ आणि क्रीडाप्रेमी डॉ. संकेत मुंदडा यांनी दक्षिण आफ्रिकेत आयोजित जगातील अत्यंत कठीण समजली जाणारी ''कॉम्रेड्स अल्ट्रा मॅरेथॉन'' स्पर्धा यशस्वीरित्या पूर्ण करून ऐतिहासिक कामगिरी केली आहे. तब्बल ८५.७७ किलोमीटर अंतराची ही खडतर ''अप रन'' त्यांनी अवघ्या १० तास २३ मिनिटांत फत्ते केली. .Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...स्पर्धेसाठी १२ तासांची अधिकृत वेळ मर्यादा निश्चित करण्यात आली होती. या यशामुळे श्रीरामपूर तालुक्यातून ही जागतिक मॅरेथॉन पूर्ण करणारे ते पहिलेच धावपटू ठरले आहेत. यंदाची ही शर्यत समुद्रसपाटीवरील डर्बन शहरातून सुरू होऊन पीटरमॅरिट्झबर्ग या डोंगराळ भागात झाली. ज्यामध्ये धावपटूंना ''बिग फाईव्ह हिल्स'' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या कौईस हिल, फिल्डस् हिल, बोथाज हिल, इंचंगा आणि पॉली शॉर्ट्स या तब्बल १ हजार ७४० मीटर उंचीच्या अत्यंत खडतर चढणी पार कराव्या लागल्या. .हाडे गोठवणारी थंडी आणि मानसिक व शारीरिक क्षमतेची परीक्षा पाहणाऱ्या या मार्गावर डॉ. मुंदडा यांनी आपल्या प्रबळ इच्छाशक्तीची प्रचिती दिली. या जागतिक यशाची पूर्वतयारी म्हणून त्यांनी महाराष्ट्रातील ताहाराबाद घाट, चंदनापुरी घाट, सप्तशृंगी-वणी घाट आणि संगमनेर परिसरातील पठारी भागात अनेक महिने धावण्याचा कठोर व नियमित सराव केला होता. त्यांना ''रनहोलिक्स''चे डॉ. सातव यांचे वैज्ञानिक आणि नियोजनबद्ध मार्गदर्शन लाभले..Sant Dnyaneshwar Maharaj palkhi: ज्ञानेश्वर माउली पालखी रथ बैलजोडीवरून वाद; रानवडे कुटुंबीयांना मान, मात्र देवस्थानचे पत्र नाही.डॉ. मुंदडा हे केवळ एक यशस्वी धावपटू नसून, ते श्रीरामपूर सायकलिंग क्लब आणि श्रीरामपूर रनिंग क्लबचे संस्थापक-अध्यक्ष आहेत. ज्यांच्या माध्यमातून ते शहरात आरोग्य आणि फिटनेसची मोठी जनजागृती करत आहेत. शिस्त, जिद्द आणि सातत्याच्या बळावर त्यांनी मिळवलेल्या या आंतरराष्ट्रीय यशामुळे श्रीरामपूरसह संपूर्ण जिल्ह्यातील क्रीडा जगताला नवी प्रेरणा मिळाली आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.