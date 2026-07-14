Shirdi Highway: अहिल्यानगर–सावळीविहीर महामार्गाच्या कामातील त्रुटींवर ताशेरे; डॉ. सुजय विखे पाटील यांनी अधिकाऱ्यांना दिले स्पष्ट निर्देश

शिर्डी: केंद्र सरकारने जाहीर केलेली निविदा चाळीस टक्के कमी दराने भरून काम करणारा ठेकेदार अहिल्यानगर ते सावळीविहीर महामार्गाच्या नशिबी आला. ठेकेदाराच्या कामात दोष आहेत आणि अडचणी देखील आहेत. पुढील सहा महिन्यांत सावळीविहीर ते अहिल्यानगरपर्यंतचे काम पूर्ण होईल. दहा वर्षांपासून लोक हैराण आहेत. आता हे काम एकदाचे पूर्ण होऊ द्या. आपण लवकरच नव्याने या महामार्गाच्या काँक्रिटीकरणाच्या कामास मंजुरी आणू, असे आश्वासन आज भाजपचे प्रदेश उपाध्यक्ष डाॅ. सुजय विखे पाटील यांनी सावळीविहीर आणि परिसरातील ग्रामस्थ आणि कार्यकर्त्यांना दिले..farmer Success Story: तळेगाव ढमढेरेच्या ११ महिन्यांच्या उसाला तब्बल ₹५,००० प्रतिटन बाजारभाव; हरियाणापर्यंत झाली विक्री, शेतीतून यशाची गोड कहाणी!.शिर्डी ते सावळीविहीर या अंतरात दिशाहीन पद्धतीने सुरू असलेले महामार्गाचे काम, धुळीच्या लोटांमुळे हैराण झालेले रहिवासी आणि व्यापारी, दररोजची वाहतूक कोंडी, यातून मार्ग काढण्यासाठी आज डाॅ. विखे पाटील यांनी या महामार्गाचे वरिष्ठ अधिकारी, ठेकेदार कंपनीचे प्रतिनिधी आणि शिर्डी ते सिन्नर महामार्गाचे अधिकारी यांची ग्रामस्थांसमावेत बैठक घेतली. कामावर लक्ष न ठेवणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांची कानउघाडणी केली. अतिक्रमण काढण्याबाबत ग्रामस्थांना सूचना केल्या आणि दोन्ही महामार्गांच्या ठेकेदारांच्या प्रतिनिधींना देखील नव्याने नियोजन करण्याबाबत मार्गदर्शन केले..डाॅ. विखे पाटील म्हणाले की, उड्डाणपूल आणि महामार्ग ही दोन्ही कामे एकाचवेळी सुरू झाल्याने वाहतूक कोंडीची वेळ आली. धुळीपासून बचाव करण्यासाठी रस्त्यावर पाणी टाकले, तर भराव व्यवस्थित दाबला जात नाही. राहुरीत झाली तशी अवस्था येथे होईल. काम चांगले व्हावे, याकडेही लक्ष द्यावे लागेल..Milk Rate: दूध उत्पादकांना दिलासा! गायीच्या दुधाचा दर ४१ रुपयांवर; तुकाराम मुंढे इफेक्ट, राज्यातील संकलनात २० लाख लिटरची घट.टक्केवारी मागितली जात नसल्याने कोल्हार ते सावळीविहीर या अंतरात महामार्गाचे काम व्यवस्थित सुरू आहे. घाईने काम केल्याने राहुरीत रस्ता खचला. तो दुरुस्त करण्यासाठी यंत्रणा तिकडे गेल्याने इकडे गोंधळ उडाला. गुरुपौर्णिमेपूर्वी सावळीविहीर ते शिर्डी या अंतरातील एका बाजूच्या रस्त्याचे काम पूर्ण होईल. दुसरी बाजू वाहतुकीसाठी व्यवस्थित ठेवली जाईल.- डाॅ. सुजय विखे पाटील, युवानेते.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.