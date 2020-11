उसतोडणी कामगारांच्या मुलाचं सैन्यदलातील स्वप्नं नवसपुर्तीत भंगलं

सोनई (अहमदनगर) : देशसेवेचं स्वप्नं उराशी बाळगून त्याने मोठे कष्ट घेत रक्ताचे पाणी करत सैन्यदलाच्या भरतीसाठी प्रयत्न केले. ऊसतोडणी कामगाराच्या या जिद्दी मुलाचे स्वप्नं साकारही झाले मात्र आनंदाच्या भरात शनिदेवाचे दर्शन व आई- वडिलांचा आशिर्वाद घेण्यास आलेल्या या युवकाचा अपघात होवून उजवा पाय निकामी होत स्वप्नभंग झाला आहे. बडेवाडी (ता. पाथर्डी) येथील साहेबराव अजीनाथ जायभाये (वय २०) याने बारावीनंतर सैन्यदलात भरती होण्यासाठी जीवाचे रान केले. बीड येथे सैन्यदल भरतीत तो सहभागी झाला. सर्व तपासणीत तो उत्तीर्ण झाला.त्याने एक नोव्हेंबरला परिक्षा दिली आणि २० नोव्हेंबरला त्याची सैन्यदलात निवड झाली.२३नोव्हेंबरला त्याला पुण्याला हजर होण्याचं पत्र आल्यानंतर साहेबरावचा आनंद गगनात मावेनासा झाला. नगर जिल्ह्यातील बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

सैन्यदल भरतीच्या निवडीनंतर तो शनिशिंगणापुर येथील शनिदेवाचं दर्शन व उसतोडणीसाठी सोनईत आलेल्या आई-वडिलांचा आशिर्वाद घेण्यासाठी रविवार (ता. २२) रोजी मोटारसायकलवर आला. शनिदर्शनानंतर मुळा कारखान्यावर येताना त्यास अज्ञात वाहनाने धडक दिली आणि या अपघातात त्याचा ऊजवा पाय निकामी झाला आहे.

भूमीहीन असलेला जायभाये परीवार या घटनेनंतर मोठ्या दुःखात सापडला आहे. आई कुसूम, वडील अजीनाथ, मामा बाबासाहेब पालवे व मावसभाऊ कृष्णा पालवे रात्रीपासून ढसाढसा रडत मदतीची याचना करत आहेत. अपघातानंतर त्या युवकाची मोटारसायकल सुध्दा चोरीला गेली असून आमचं सारंच संपलं असा टाहो करत आहेत. दानशूरांनी मदतीसाठी कृष्णा पालवे (मोबाईल नंबर- ९७६७५५६१९२) वर संपर्क करावा असे आवाहन नातेवाईकांनी केले आहे. संपादन : अशोक मुरुमकर

