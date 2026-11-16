Shevgaon Drought: पाऊस गायब, चारा-पाणी संपले; जनावरे विक्रीला नेण्याची शेतकऱ्यांवर वेळ, बोधेगाव परिसरातील ४० गावांत दुष्काळाच्या झळा

-उद्धव देशमुखबोधेगाव: शेवगाव तालुक्याच्या पूर्व भागात यंदा पावसाने ओढ दिल्याने खरीप हंगामातील पिके हातची गेली आहेत. पावसाअभावी विहिरींची पाणीपातळी खालावली असून, हिरव्या चाऱ्याचे उत्पादनही ठप्प झाले आहे. एकीकडे शेतीत केलेला हजारो रुपयांचा खर्च वाया गेला, तर दुसरीकडे जनावरांना जगवायचे कसे, असा प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर उभा राहिला आहे. .MPSC Success Story: कॉलेजमध्ये वेटर म्हणून काम, दिवसा नोकरी अन् रात्री अभ्यास; अर्जुन दारकुंडे यांची राज्यकर अधिकारीपदी झेप, जिद्दीचा प्रेरणादायी प्रवास...चारा आणि पाण्याच्या टंचाईमुळे शेतकऱ्यांनी गोठ्यातील जनावरांना विक्रीसाठी बाजाराची वाट दाखवण्यास सुरवात केली आहे. बोधेगावसह पूर्व भागातील ४० गावांमध्ये जूनमध्ये अत्यल्प प्रमाणात पाऊस झाला. त्यामुळे खरीप पिकांची उगवण आणि वाढ खुंटली. पेरणीपूर्व मशागत, नांगरणी, पाळी मारणे, बियाणे, खते, फवारणी आणि खुरपणी अशा विविध कामांसाठी शेतकऱ्यांना एकरी १५ ते २० हजार रुपये खर्च करावा लागला. मात्र, पिके हाताशी येण्यापूर्वीच पावसाने दडी मारल्याने पिकांची वाढ खुंटली. काही ठिकाणी पिके सुकली, तर काही ठिकाणी उभी पिके जमीनदोस्त झाली. त्यामुळे शेतकऱ्यांवर आर्थिक संकट कोसळले आहे..परिसरातील विहिरींची पाणीपातळी खालावल्याने पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. पाऊस नसल्याने हिरवा चारा उपलब्ध नाही, तर विकतचा चारा घेणेही शेतकऱ्यांना परवडत नाही. जनावरांना जगवायचे कसे, या विवंचनेतून अनेकांनी आपल्या गोठ्यातील जनावरे विक्रीसाठी बाजारात आणली आहेत..पाच हजारांनी दिवाळी गोडदुष्काळी परिस्थितीत शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी शासनाकडून दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर प्रत्येक शेतकऱ्याला पाच हजार रुपयांची मदत देण्यात आली. या मदतीमुळे सणासुदीला काही प्रमाणात हातभार लागला, तरी जनावरांच्या चारा-पाण्याचा प्रश्न सुटलेला नाही. जनावरांसाठी तातडीने चारा छावण्या सुरू कराव्यात किंवा डीबीटीच्या माध्यमातून ठरावीक अनुदान थेट पशुपालकांच्या खात्यावर जमा करावे, अशी मागणी शेतकरी करीत आहेत..Maharashtra Tunnel Road: प्रवास होणार सुसाट! मुंबई-पुणे मिसिंग लिंकच्या धर्तीवर पश्चिम महाराष्ट्रात ३ भुयारी मार्ग; कुठून कुठे जाणार नवे मार्ग?.४० गावांची प्रमुख बाजारपेठ असलेल्या बोधेगाव येथे दरवर्षी उन्हाळ्यात जनावरांच्या चारा-पाण्याचा प्रश्न निर्माण होतो. यंदा खरीप हंगाम वाया गेल्याने संकट अधिक गंभीर बनले आहे. शेतकऱ्यांनी उरलेसुरले पशुधनही बाजारात विक्रीसाठी नेण्यापूर्वी शासनाने तातडीने चारा छावण्या सुरू कराव्यात किंवा थेट आर्थिक मदत द्यावी.-प्रकाश काळे, शेतकरी, बोधेगाव. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.