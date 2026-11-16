अहिल्यानगर

Shevgaon Drought: पाऊस गायब, चारा-पाणी संपले; जनावरे विक्रीला नेण्याची शेतकऱ्यांवर वेळ, बोधेगाव परिसरातील ४० गावांत दुष्काळाच्या झळा

Water and Fodder Shortage Deepens Crisis for Farmers in Shevgaon: बोधेगाव परिसरातील ४० गावांना दुष्काळाचा फटका; चारा-पाण्याअभावी पशुधन संकटात
Shevgaon Drought Crisis Hits 40 Villages Farmers Struggle With Fodder and Water Shortage and Begin Selling Their Livestock

Shevgaon Drought Crisis Hits 40 Villages Farmers Struggle With Fodder and Water Shortage and Begin Selling Their Livestock

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

-उद्धव देशमुख

बोधेगाव: शेवगाव तालुक्याच्या पूर्व भागात यंदा पावसाने ओढ दिल्याने खरीप हंगामातील पिके हातची गेली आहेत. पावसाअभावी विहिरींची पाणीपातळी खालावली असून, हिरव्या चाऱ्याचे उत्पादनही ठप्प झाले आहे. एकीकडे शेतीत केलेला हजारो रुपयांचा खर्च वाया गेला, तर दुसरीकडे जनावरांना जगवायचे कसे, असा प्रश्‍न शेतकऱ्यांसमोर उभा राहिला आहे.

Loading content, please wait...
district
Ahilyanagar
agricultural drought strategies
Shevgaon local news