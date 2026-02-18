Ahilyanagar Crime:नशेखोर मुलाकडून आईचा खून; अहिल्यानगर शहरातील नवलेनगर येथील घटना,वांबोरी घाटात गोणीत आढळला मृतदेह!

अहिल्यानगर: नशेच्या आहारी गेलेल्या तरुणाने स्वतःच्या आईचाच निर्घृणपणे खून केल्याची धक्कायक घटना शहरातील नवलेनगर येथे आज दुपारी समोर आली. बेबी सुधाकर गवारे (वय ६५, रा. नवलेनगर, सावेडी) असे खून झालेल्या आईचे नाव आहे, तर सुहास सुधाकर गवारे (वय ३४) असे खून करणाऱ्या मुलाचे नाव आहे. पोलिसांनी त्याला ताब्यात घेतले आहे..Chhatrapati Sambhajinagar: चाळीस प्रवाशांचे दहा तास हाल! नागपूर-मुंबई बस हर्सूल टोलजवळ बंद, महिला-मुले रात्रभर थंडीत कुडकुडले...आरोपी सुहास गवारे हा नशेच्या आहारी गेला आहे. तो विकृत स्वभावाचा आहे. आज दुपारी त्याने त्याची आई बेबी गवारे यांचा खून केल्याची माहिती त्याच्या बहिणीला समजली. त्याचबरोबर आजूबाजूच्या नागरिकांनी तत्काळ ही माहिती तोफखाना पोलिसांनी दिली. माहिती मिळताच पोलिस तत्काळ घटनास्थळी दाखल झाले. आरोपीने आईचा खून करून स्वतःला एका खोलीत बंद करून घेतले होते. पोलिसांनी त्याला बाहेर काढण्याचा प्रयत्न केला असता त्याने पोलिसांवरही घरातील वस्तू फेकून मारल्या. बराच वेळ हा प्रकार सुरू होता. .पोलिसांनी मिरचीचे पाणी करून खिडकीतून त्याच्या अंगावर फेकले. त्यावेळी तो विचलित होताच पोलिसांनी मोठ्या शिताफीने त्याला ताब्यात घेतले. त्याने कात्रीने आईवर वार करत तिचा खून केला. परंतु त्याने हे कृत्य का केले, याबाबतचा तपास पोलिस करत आहेत. आरोपी पूर्णपणे नशेच्या आहारी गेलेला आहे. त्यातूनच त्याने हे कृत्य केले असल्याचे पोलिसांनी सांगितले. दरम्यान, शहरात खुनाचे सत्र सुरूच आहे. .तीन दिवसांपूर्वीच एमआयडीसी परिसरात एका ७५ वर्षीय वृद्धाचा खून झाला. एका विधिसंघर्षित मुलाने हा खून केल्याचे पोलिस तपासात समोर आले आहे. त्यापूर्वी घोडेगाव येथे गोळीबार करून एकाचा खून करण्यात आला, तर आज वांबोरी घाटात आणखी एक मृतदेह आढळून आलेला आहे. खुनाचे हे सत्र थांबविण्याचे मोठे आव्हान पोलिसांसमोर निर्माण झालेले आहे..Interfaith love Story: कॉलेज जीवनात अडकले ‘प्रेमाच्या बेडीत’; जाती-धर्माच्या चौकटीपलीकडचे प्रेम, फिरदोस-मेहवश यांची प्रेमकहाणी!.वांबोरी घाटात गोणीत आढळला मृतदेहनगर तालुक्यातील डोंगरगण शिवारातील वांबोरी घाट परिसरात अंदाजे ४० ते ४५ वर्षीय व्यक्तीचा मृतदेह प्लास्टिकच्या गोणीत आढळून आला. आज सकाळी अकराच्या सुमारास ही घटना उघडकीस आली. प्राथमिक पाहणीत संबंधित व्यक्तीचा खून करून मृतदेह दरीत फेकण्यात आल्याची शक्यता पोलिसांनी व्यक्त केली आहे. घटनेची माहिती मिळाल्यानंतर एमआयडीसी पोलिस ठाण्यातील सहायक पोलिस निरीक्षक माणिक चौधरी यांनी पथकासह घटनास्थळी धाव घेतली. अपर पोलिस अधीक्षक वैभव कलुबर्मे, नगर ग्रामीणचे उपाधीक्षक शिरीष वमने, शहर विभागाचे उपाधीक्षक डॉ. दिलीप टिपरसे, तसेच स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलिस निरीक्षक किरणकुमार कबाडी यांनीही घटनास्थळी भेट देऊन पाहणी केली. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.