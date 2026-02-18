अहिल्यानगर

Ahilyanagar Crime:नशेखोर मुलाकडून आईचा खून; अहिल्यानगर शहरातील नवलेनगर येथील घटना,वांबोरी घाटात गोणीत आढळला मृतदेह!

Woman’s body found in gunny bag at Vambori Ghat: नशेखोर मुलाकडून आईचा खून: अहिल्यानगरमध्ये धक्कादायक घटना
Police team at Vambori Ghat after woman’s body was recovered from a sack.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

अहिल्यानगर: नशेच्या आहारी गेलेल्या तरुणाने स्वतःच्या आईचाच निर्घृणपणे खून केल्याची धक्कायक घटना शहरातील नवलेनगर येथे आज दुपारी समोर आली. बेबी सुधाकर गवारे (वय ६५, रा. नवलेनगर, सावेडी) असे खून झालेल्या आईचे नाव आहे, तर सुहास सुधाकर गवारे (वय ३४) असे खून करणाऱ्या मुलाचे नाव आहे. पोलिसांनी त्याला ताब्यात घेतले आहे.

Ahmednagar
crime
mother
murder case
district
drug case
police investigation

