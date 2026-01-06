Accident News: डंपरच्या धडकेत दुचाकीस्वाराचा मृत्यू; पारनेर तालुक्यातील घटना, नातेवाईकांचे मृतदेहासह पाेलिस ठाण्यात आंदोलन!

टाकळी ढोकेश्वर: मांडओहळ (ता. पारनेर)येथील नदीपात्रातून अवैध वाळू वाहतूक करणाऱ्या डंपरच्या भीषण धडकेत दुचाकीस्वार तरुणाचा मृत्यू झाल्याची घटना रविवारी सकाळी साडेसातच्या सुमारास बोकनकवाडी ते वासुंदे रोडवर घडली. या अपघातात संतोष अहिला नऱ्हे (वय ३२, रा. बोकनकवाडी, ता. पारनेर) यांचा मृत्यू झाला. घटनेनंतर मृताच्या संतप्त नातेवाईकांनी आंदोलन केले..Pune News: प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! पुण्याहून धावणार ६० नवीन रेल्वे; पुणे स्थानकावर सहा नवीन फलाट; गैरसाेय दूर होणार .हे रविवारी सकाळी ७ वाजता आपल्या दुचाकीवरून वासुंदे गावाकडे जात असताना पाठीमागून वाळूने भरलेल्या डंपरने (एमएच- २२ एएन- ७१७१) जोराची धडक दिली. धडकेमुळे संतोष दुचाकीवरून खाली पडले व डंपरच्या मागील चाकाखाली आल्याने ते गंभीर जखमी झाले. अपघातानंतर नातेवाईकांनी त्यांना तातडीने टाकळी ढोकेश्वर येथील खासगी रुग्णालयात दाखल केले. मात्र प्रकृती गंभीर असल्याने पुढील उपचारासाठी नगरकडे नेत असताना रस्त्यात त्यांची प्राणज्योत मालवली..नगर येथील जिल्हा शासकीय रुग्णालयात उत्तरीय तपासणी करण्यात आली. याबाबत टाकळी ढोकेश्वर पोलिस ठाण्यात भाऊसाहेब रंगनाथ टोपले (वय ५० रा. बोकनकवाडी, वासुंदे) यांनी फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार डंपरचालक विकास शिंदे यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..यावेळी माजी सरपंच महादू भालेकर यांनी घटनेबाबत तहसीलदार गायत्री सौंदाणे यांच्याशी संपर्क करत अवैध वाळू वाहतुकीमुळे मृत्यू झाला असल्याचे सांगितले. त्यावेळी फोनवर तहसीलदार यांनी प्रतिसाद न दिल्याने संतप्त नातेवाईकांनी मृतदेह पोलिस ठाण्यासमोर नेत ठिय्या आंदोलन केले. यावेळी सहायक पोलिस निरीक्षक दीपक सरोदे, नितीन खंडागळे यांनी नातेवाईकांची समजूत काढली. त्यानंतर आंदोलन मागे घेण्यात आले..Pune News:...अखेर तीन बछडे आईच्या कुशीत सुखरूप; आंबेगाव तालुक्यातील शेतात आढळली बछडे, बिबट्या मादीचा जीव भेटीसाठी कासावीस!.अवैध वाळूवर कारवाईची गरजमांडओहळ परिसरात सुरू असलेली अवैध वाळू वाहतूक नागरिकांच्या जीवाला धोका ठरत आहे. नियमबाह्य वाळू उत्खनन व वाहतुकीमुळे अपघातांचे प्रमाण वाढले असून, निष्पाप लोकांचे बळी जात आहेत. महसूल, पोलिस प्रशासनाने समन्वयाने कारवाई करत दोषींवर कठोर शिक्षा करणे आवश्यक आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.