Ahilyanagar Municipal Elections: अहिल्यानगरच्या प्रभाग दोनमध्ये निकालापूर्वीच महायुतीचे ‘वारे’; नागरिकांनी गुलाल उधळत साजरा केला जल्लोष!

अहिल्यानगर: महापालिका निवडणुकीसाठी गुरुवारी (ता.१५) मतदान प्रक्रिया पार पडली. आज शुक्रवारी (ता.१६) मतमोजणी होणार आहे. मात्र प्रभाग दोनमधील भाजप व राष्ट्रवादी महायुतीचे उमेदवार निखिल वारे व बाळासाहेब पवार यांनी मतदान प्रक्रिया पार पडल्यानंतर लगेच जल्लोष केला. .Solapur News: भारतातील सर्वात मोठा दगडी चक्रव्यूहाच्या संवर्धनासाठी ‘इंट्याक’ची हाक; खडकीतील दोन हजार वर्षांपूर्वीचा वारसा पाहण्यासाठी ‘हेरिटेज वॉक’!. वारे, पवार यांच्यावर समर्थक व कार्यकर्त्यांनी गुलालाची उधळण करत विजयोत्सव साजरा केला. यावेळी वारे म्हणाले, प्रभागात मोठ्या प्रमाणात मतदान पार पडले. नागरिकांनी नेहमीच आम्हाला पाठबळ दिल्याने गेल्या काही वर्षांत प्रभागात मोठी विकासकामे केली. या कामांच्या जिवावरच नागरिकांनी पुन्हा भरवसा ठेवत आम्हाला विजयाची हमी दिली. .मतदान पार पडल्यानंतर नागरिकांनीच उत्स्फूर्तपणे आमच्या विजयाची हमी देत आनंदोत्सव साजरा केला. नागरिकांनी सांगितले तुम्ही काळजी करू नका, तुम्ही चौघेही उमेदवार विजयी होणारच आहात. त्यामुळे त्यांनीच आमच्यावर निकालापूर्वीच गुलालाची उधळण केली आहे..माेठी बातमी! शक्तिपीठ महामार्गाचा नवा आराखडा ‘व्हायरल; उत्तर सोलापूर, सांगोला वगळून माढा, माळशिरसमधून जाणार !.त्यांच्या आग्रहाखातर आम्ही गुलाल खेळलो. ही आमच्या कामाची पावती आहे, असे वारे म्हणाले. येथून पुढील काळातही आमदार संग्राम जगताप, माजी खासदार डॉ. सुजय विखे पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली विकासाचे व्हीजन ठेवून काम करणार असल्याचे ते म्हणाले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.