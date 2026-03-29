Student Sponsorship: दुर्गम भागातील दोनशे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक पालकत्व; अहिल्यानगर, बीड, धाराशिव, संभाजीनगर, बुलढाणा जिल्ह्यांतील विद्यार्थ्यांना लाभ!

अहिल्यानगर : दुष्काळग्रस्त, भौगोलिकदृष्ट्या दुर्गम भागांतील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी सामाजिक संस्था सरसावल्या आहेत. त्यांचे शिक्षण आर्थिक अडचणींमुळे अर्धवट राहू नये, हा यामागे उद्देश आहे. या विद्यार्थ्यांसाठी शैक्षणिक सहाय्यता प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. त्याचा अहिल्यानगर, बीड, धाराशिव, छत्रपती संभाजीनगर आणि बुलढाणा या पाच जिल्ह्यांतील विद्यार्थ्यांना लाभ होणार आहे..सीएसआरडी समाजकार्य व संशोधन संस्था आणि इंटिग्रेटेड रुरल डेव्हलपमेंट सेंटरने यासाठी पुढाकार घेतला आहे. त्यांनी या विद्यार्थ्यांचे पालकत्व स्वीकारले आहे. या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना केवळ आर्थिक सहाय्यच नव्हे, तर मार्गदर्शन, प्रेरणा आणि शैक्षणिक सातत्य टिकवून ठेवण्यासाठी आवश्यक ते सर्वतोपरी सहकार्य दिले जात आहे..या प्रकल्पासाठी जयेश कांबळे, बीडचे बळीराम नाडे, वैशाली पठारे, मुख्याध्यापक शिवाजी पाखरे, महिला एकल समितीच्या प्रतिमा कुलकर्णी, शेवगाव येथील सिस्टर वाघमारे, पैठण येथील नासीर पठाण, बुलढाणा येथील शिक्षक सुनील नागरे आदी प्रयत्नशील आहेत. याच प्रकल्पाचा एक भाग म्हणून विद्यार्थी, पालक आणि शिक्षकांचा संयुक्त मेळावा घेण्यात आला..या कार्यक्रमास आरसीएफ एससी/एसटी असोसिएशनचे अध्यक्ष सतीश भाऊ निकाळजे, कार्याध्यक्ष प्रदीप लोखंडे, मनीष जाधव, सुदत्त सावंत, वाल्मिक शिंदे, तसेच श्रीकांत उधनशिव, डॉ. सुरेश पठारे, ज्योत्स्ना बारला आदी उपस्थित होते..व्यक्तिमत्त्व विकासासाठीही कामअनुसूचित जाती व जमातीतील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक पालकत्व घेतले जाते. यंदाही दोनशे विद्यार्थ्यांना याचा लाभ होत आहे. शालेय साहित्य, शिकवणीचा खर्च, क्रीडा साहित्य, शैक्षणिक सहली, तसेच इतर आवश्यक बाबींसाठी आर्थिक मदत पुरविण्यात येते. या ग्रामीण भागातील मुलांना इतर पूरक बाबीही पुरवल्या जातात. शैक्षणिक व व्यक्तिमत्त्व विकासासाठीही मदत केली जात असल्याचे सीएसआरडीचे डॉ. सुरेश पठारे यांनी सांगितले..हजारावर विद्यार्थ्यांना लाभशिक्षणाचा वाढता आर्थिक भार आणि विविध शैक्षणिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी हा उपक्रम विद्यार्थ्यांसाठी एक मोठा आधार ठरत आहे. तो त्यांच्या आयुष्यात नवे आशेचे किरण निर्माण करणारा ठरत आहे. आतापर्यंत एक हजारावर विद्यार्थ्यांना मदत केल्याचे सॅम्युअल वाघमारे यांनी सांगितले.