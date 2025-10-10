Nevasa News: नगरपंचायतीत आठ महिलांना संधी! नेवाशातील १७ प्रभागांचे आरक्षण जाहीर; काहींचा हिरमोड, अनेकांना लाभदायक..

सोनई : नेवासे नगरपंचायतीच्या नगराध्यक्षपदाचे आरक्षण झाल्यानंतर १७ प्रभागासाठी प्रांताधिकारी सुधीर पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली व मुख्याधिकारी निखिल फराटे यांच्या उपस्थितीत प्रभागनिहाय अनुसूचित जाती (पुरुष), अनुसूचित जमाती (पुरुष व महिला), सर्वसाधारण प्रवर्ग (पुरुष व महिला) व नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (पुरुष व महिला) आरक्षण सोडत करून जाहीर केली. १७ पैकी आठ महिलांना निवडणुकीत प्रभागाचे नेतृत्व करण्याची संधी मिळणार आहे..MPSC Success Story:'लिंबच्या सुनबाईची कष्टाच्या जाेरावर यशाला गवसणी';'एमपीएससी'त साधली हॅट्रिक, वडिलांचं स्वप्न उतरवलं सत्यात!.प्रांताधिकारी पाटील यांनी आरक्षणाबाबत माहिती दिल्यानंतर वृंदा अक्षय शिंदे, मीताली गौरव चव्हाण व शुभ्रा सागर गाडे या चिमुकल्यांच्या हाताने बरणीतून एक-एक चिठ्ठी काढून प्रत्येक प्रभागाचे आरक्षण जाहीर करण्यात आले. जिल्ह्यात बहुचर्चित नेवासे नगरपंचायतीसाठी २०२२ पासून प्रशासकराज होते. या काळात शहरातील ग्रामस्थांना मूलभूत प्रश्नांसाठी मोठा त्रास सहन करावा लागला होता. निवडणूक लागल्यानंतर विविध राजकीय पक्षांचे इच्छुक सक्रिय झाले आहेत. .शहरात समस्यांचा आगडोंब निर्माण झाला असताना राजकीय पक्ष व अनेक इच्छुक नामानिराळे होते, असा सूर ग्रामस्थांकडून ऐकण्यास मिळत आहे. प्रशासनाने सर्व आरक्षण जाहीर करताना सर्वपक्षीय कार्यकर्ते व माजी नगरसेवक उपस्थित होते. अनेकांचा आरक्षणाने हिरमोड झाला, तर अनेकांना आरक्षण लाभदायक ठरले आहे. जाहीर आरक्षणावर हरकती व सूचना मंगळवारपर्यंत (ता.१४) देण्याची सूचना देण्यात आली..UPSC Success Story:'यूपीएससी परिक्षेत डिस्कळच्या दीपालीचा राज्यात डंका';आयएसएस अधिकारीपदी निवड; दोन्ही जुळ्या बहिणींचे सुयश .प्रभागनिहाय आरक्षणप्रभाग एक ः नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला), दोन ः अनुसूचित जाती (महिला), तीन ः नागरिकांचा मागास प्रवर्ग, चार ः सर्वसाधारण, पाच ः सर्वसाधारण, सहा ः नागरिकांचा मागास प्रवर्ग, सात ः सर्वसाधारण (महिला), आठ ः सर्वसाधारण (महिला), नऊ ः सर्वसाधारण (महिला), दहा ः सर्वसाधारण (खुला), अकरा ः सर्वसाधारण, बारा ः सर्वसाधारण (महिला), तेरा ः नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला), चौदा ः नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला), पंधरा ः सर्वसाधारण (महिला), सोहळा ः अनुसूचित जाती व आठरा ः अनुसूचित जमाती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.