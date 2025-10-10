अहिल्यानगर

Nevasa News: नगरपंचायतीत आठ महिलांना संधी! नेवाशातील १७ प्रभागांचे आरक्षण जाहीर; काहींचा हिरमोड, अनेकांना लाभदायक..

Women Empowerment in Local Governance: प्रांताधिकारी पाटील यांनी आरक्षणाबाबत माहिती दिल्यानंतर वृंदा अक्षय शिंदे, मीताली गौरव चव्हाण व शुभ्रा सागर गाडे या चिमुकल्यांच्या हाताने बरणीतून एक-एक चिठ्ठी काढून प्रत्येक प्रभागाचे आरक्षण जाहीर करण्यात आले.
Reserved wards in Nevasa Nagar Panchayat empower eight women leaders to participate in local governance.

Reserved wards in Nevasa Nagar Panchayat empower eight women leaders to participate in local governance.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सोनई : नेवासे नगरपंचायतीच्या नगराध्यक्षपदाचे आरक्षण झाल्यानंतर १७ प्रभागासाठी प्रांताधिकारी सुधीर पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली व मुख्याधिकारी निखिल फराटे यांच्या उपस्थितीत प्रभागनिहाय अनुसूचित जाती (पुरुष), अनुसूचित जमाती (पुरुष व महिला), सर्वसाधारण प्रवर्ग (पुरुष व महिला) व नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (पुरुष व महिला) आरक्षण सोडत करून जाहीर केली. १७ पैकी आठ महिलांना निवडणुकीत प्रभागाचे नेतृत्व करण्याची संधी मिळणार आहे.

Loading content, please wait...
Ahmednagar
political
women
district
Female
obc reservation
women empowerment
Empowerment
nevasa
Nagar Panchayat Election
local governance elections
Women's political representation

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com