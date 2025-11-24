अहिल्यानगर

Electric shock:'विजेच्या धक्क्याने तरुणाचा मृत्यू'; संगमनेर तालुक्यातील घटना, नेमकं काय घडलं?

Youth Electrocuted to Death in Sangamner: संबंधित युवक घराजवळील परिसरात काम करीत असताना अचानकपणे विजेच्या प्रवाहाच्या संपर्कात आला. विद्युत तारेतून झालेल्या तीव्र धक्क्यामुळे तो जागीच कोसळला. घटनास्थळी उपस्थित नागरिकांनी तातडीने मदत करण्याचा प्रयत्न केला; मात्र त्यावेळीपर्यंत त्याची प्राणज्योत मालवली होती.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

संगमनेर: वडगावपान (ता. संगमनेर) येथील नितीन विलास वाघ (वय २८) या तरुणाचा विजेच्या धक्क्याने मृत्यू झाला आहे. ही घटना शुक्रवारी (ता. २१) दुपारी घडली. तालुका पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, नितीन कुटुंबासह वडगावपान येथे रहात होता. शुक्रवारी दुपारी अचानक त्याला विजेचा धक्का बसला. तातडीने त्याला उपचारासाठी खासगी रुग्णालयात नेण्यात आले. मात्र, उपचार सुरू करण्यापूर्वीच नितीनचा मृत्यू झाल्याची माहिती डॉक्टरांनी दिली. याप्रकरणी संगमनेर तालुका पोलिस ठाण्यात अकस्मात मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे.

