Rahuri Bypoll: बुऱ्हाणनगरचा ‘स्नेह’ गहिवरला; बंगल्यावर कार्यकर्त्यांकडून कर्डिलेंच्या आठवणींना उजाळा, कर्डिले यांच्यासाठी निवडणूक एकतर्फी होणार!

अहिल्यानगर: राहुरी विधानसभा मतदारसंघाच्या पोटनिवडणुकीसाठी भाजपकडून अक्षय कर्डिले यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केल्यानंतर कर्डिले यांनी अर्ज दाखल केला. माजी मंत्री प्राजक्त तनपुरे यांनी माघार घेतल्यानंतर कर्डिले यांच्यासाठी ही निवडणूक एकतर्फी होणार आहे. त्यामुळे आज कर्डिले यांच्या 'स्नेह' बंगल्यावर कार्यकर्त्यांनी गर्दी केली. स्व. शिवाजीराव कर्डिले यांच्यावर अनेकदा गुलालाची उधळण याच बंगल्यासमोर झाली होती. यामुळे कार्यकर्त्यांनी आठवणींना उजाळा दिला. भाजपचे ज्येष्ठ नेते स्व. आमदार शिवाजीराव कर्डिले यांच्या निधनानंतर जाहीर झालेल्या राहुरी विधानसभा पोटनिवडणुकीसाठी त्यांचे चिरंजीव युवा नेते अक्षय कर्डिले यांनी भाजप पक्षाच्या वतीने उमेदवारी अर्ज दाखल केला. उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यापूर्वी अक्षय यांनी स्व. कर्डिले यांच्या प्रतिमेचे दर्शन घेतले. यावेळी त्यांच्या आई अलकाताई यांनी औक्षण करून आशीर्वाद दिला. आईची गळाभेट घेताना ते भावुक झाले. उपस्थितांनाही हा क्षण भावनिक करून गेला. कार्यकर्त्यांनी हा बंगला 'शिवाजीराव कर्डिले अमर रहो' अशा घोषणांनी परिसर दुमदुमून टाकला. अक्षय कर्डिले म्हणाले की, "गेल्या तीस-पस्तीस वर्षांपासून वडिलांनी जनतेशी जिव्हाळ्याचे, कौटुंबिक नाते निर्माण केले होते. आज ती संपूर्ण जबाबदारी माझ्यावर आली आहे. माझ्या आयुष्यातील ही पहिली निवडणूक आहे. वडील सोबत नाहीत, ही सर्वात मोठी वेदना आहे.