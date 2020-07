महापालिका प्रशासनाच्या भुमिकेमुळे कर्मचारी त्रस्त 

नगर : पुरेशी सुरक्षासाधने वेळेवर न मिळाल्याने महापालिकेतील कर्मचारी कोरोनाबाधित होऊ लागले आहेत. त्यामुळे कर्मचारी भयभीत व त्रस्त आहेत. या उलट, अधिकारी प्रशासकीय इमारतीतील केबिनमध्ये सुरक्षित आहेत, अशी भावना कर्मचाऱ्यांमध्ये बळावली आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांनी आज सलग दुसऱ्या दिवशी नवीन प्रशासकीय इमारतीत काम करण्यास नकार दिला. त्यामुळे या इमारतीतून चालणारे महापालिकेचे काम आजही ठप्प होते. अवश्‍य वाचा - आशा सेविकांची तीन वर्षांपासून निराशा म्हणून गेल्या संपावर महापालिकेच्या नवीन इमारतीत कोरोनाबाधित रुग्ण मोठ्या संख्येने आढळून येऊ लागल्याने कामगार संघटनेने महापालिकेचे काम दोन दिवसांपासून ठप्प ठेवले आहे. संघटनेचे अध्यक्ष अनंत लोखंडे यांनी आज आयुक्‍त श्रीकांत मायकलवार यांची भेट घेऊन चार मागण्या मांडल्या. महापालिकेच्या नवीन इमारतीतील व चारही प्रभागांतील सर्व कर्मचाऱ्यांची कोरोनाविषयक आरोग्य तपासणी दोन दिवसांत पूर्ण करावी, या इमारतीत नागरिकांना प्रवेशबंदी जाहीर करावी, या इमारतीत केवळ कोरोना प्रतिबंधाच्या मोहिमेचेच काम व्हावे आणि महापालिकेतील कर्मचाऱ्यांना कोरोनाविरोधातील लढ्यासाठी आरोग्य साधने तातडीने द्यावीत, या मागण्यांचा त्यांत समावेश आहे.

या मागण्या पूर्ण होईपर्यंत महापालिकेच्या नवीन इमारतीतील काम ठप्प राहणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. महापालिकेतील किती कर्मचाऱ्यांना कोरोनाची लागण झाली आहे, हे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना माहीत नसल्याचा आरोपही लोखंडे यांनी केला. महापालिका कर्मचारी सुरक्षासाधनांविना जीव धोक्‍यात घालून काम करणार नाहीत, असे त्यांनी स्पष्ट केले. महापालिकेतील आरोग्य विभागाचे कर्मचारी क्‍वारंटाईन केलेल्या नागरिकांची सेवा करतात. कंटेन्मेंट झोनमध्ये जीवनावश्‍यक वस्तू पुरवितात. जिल्हा रुग्णालयातील डॉक्‍टरांना मदत करतात; मात्र त्यांना कोरोनापासून बचावासाठी सुरक्षासाधने दिलेली नाहीत. गेल्या चार महिन्यांत महापालिकेच्या सर्व कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्य तपासण्या करण्यात आल्या नाहीत. 50 वर्षांपेक्षा जास्त वयाचे काही कर्मचारी आजारी असल्यास त्यांची आरोग्य तपासणीही केलेली नाही. त्यामुळे कर्मचारी महापालिका प्रशासनावर नाराज आहेत.

