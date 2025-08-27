Ahilyanagar News :'श्रीरामपूरमधील ढिगाऱ्यात गाडली व्यापाऱ्यांची स्वप्ने'; सोनार गल्लीत अतिक्रमणांवरील कारवाई; पालिकेवर दुजाभावाचा आरोप

श्रीरामपूर: आम्ही जन्मापासून या गल्लीत आहोत. वडिलोपार्जित दुकान हेच आमचे भविष्य होते. आज जेसीबीच्या एका फटक्यात सारे काही उद्ध्वस्त झाले... असे हंबरडा फोडणाऱ्या व्यापाऱ्यांच्या डोळ्यांतले अश्रू सोमवारी सकाळी सोनार गल्लीत दाटून आले होते..Ganesh festival:'मुंबईतील आंदोलनात हजारो मराठे होणार सहभागी'; साेलापूर जिल्ह्यात बैठकांचे सत्र सुरू, बार्शीतून जाणार दोन हजारांपेक्षा जास्त वाहने.पालिकेने अतिक्रमणविरोधी मोहीम राबवित गल्लीत अनेक दुकाने उद्ध्वस्त केली. अचानक जेसीबी गल्लीत दाखल झाली आणि क्षणभरात पिढ्यानपिढ्या चालत आलेले व्यवसाय ढिगाऱ्यात बदलले. उद्योजकतेचे स्वप्न कागदावर उरले आणि आयुष्याची शिदोरी ढिगाऱ्यात दडपली, असे व्यापाऱ्यांचे उद्विग्न शब्द मनाला चटका लावणारे ठरले. पालिकेकडून कारवाईपूर्वी नोटिसा देण्यात आल्या होत्या. तरीही व्यापाऱ्यांचा सवाल कायम आहे जमिनीची खरीदी कागदपत्रे आमच्याकडे असताना आम्हालाच अतिक्रमणाखाली कसे धरले, ही दुजाभाव करणारी कारवाई नाही का, असा प्रश्न यावेळी व्यापाऱ्यांनी उपस्थित केला..दरम्यान, या मोहिमेदरम्यान परिसरात मोठा गोंधळ झाला. पोलिस बंदोबस्तामुळे परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ दिली नाही. मात्र व्यापाऱ्यांचा आक्रोश काही थांबला नाही. सोनार गल्लीत जेसीबीची गर्जना थांबल्यानंतरही व्यापाऱ्यांचे अश्रू वाहतच होते. या घटनेने राजकारणालाही पेटवले आहे. काहींनी अतिक्रमण हटविणे अपरिहार्य, असे म्हणत कारवाईचे समर्थन केले, तर काहींनी पालिकेने दुजाभाव करून कारवाई केली, असा आरोप केला. त्यामुळे प्रशासनिक कारवाई आता राजकीय रणांगणात पोहोचली आहे..Ganesh Festival २०२५:'गणरायाच्या स्वागतासाठी नगरकर सज्ज'; शहरात दोनशेहून अधिक मंडळे; घरोघरी मंगलमय वातावरण, मोठा पोलिस बंदोबस्त.दुकानांची नाही स्वप्नांची राखआज सोनार गल्लीत ढिगाऱ्याखाली दडपलेली दुकाने फक्त विटा-मातीचा ढीग नाहीत, तर ती व्यापाऱ्यांच्या स्वप्नांची, मेहनतीची आणि संसाराची राख आहे. हा आमचा गुन्हा होता का, आमची घरे, आमची दुकानेच अतिक्रमण होती का, हा प्रश्न आज प्रत्येकाच्या मनात जखम करून गेला आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.